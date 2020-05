Douane ontdekt miljoenenfraude achter buitenlandse webshops

Als u tegen een spotprijs koopjes doet op buitenlandse webshops hebt u mogelijk te maken met georganiseerde fraude. De douane heeft de afgelopen vijf jaar verschillende trafieken blootgelegd en heeft ruim 31 miljoen euro gevorderd van fraudeurs.

Buitenlandse webwinkels kunnen op grote schaal belastingen ontduiken en vervalsen zo de concurrentie met Belgische winkels en webshops. De afgelopen vijf jaar heeft Douane en Accijnzen 74 onderzoeksdossiers geopend naar frauduleuze trafieken waarbij producten via buitenlandse webwinkels waren aangekocht en onder hun waarde werden ingevoerd, om minder invoerrechten en btw te betalen.

Die 74 onderzoeksdossiers hebben geleid tot 31,4 miljoen euro aan belastingclaims. Dat blijkt uit cijfers die Groen-Kamerlid Dieter Van Besien opvroeg bij minister van Financiën Alexander De Croo (Open VLD). Namen van de betrokken webwinkels mag de douane niet vrijgeven. Van Besien verwijst naar de Nederlandse Fiscale Inlichtingen en Opsporingsdienst, die onlangs nog is binnengevallen in de loodsen van de Chinese webshop Superaankoop.co.nl op verdenking van verschillende btw-fraudes.

Amazon

Ook via grote webwinkels zoals Amazon zijn veel frauduleuze verkopers aan de slag. Kort voor de coronalockdown heeft de Brusselse strafrechter nog boetes van 600.000 euro opgelegd aan vijf bedrijven: drie Chinese, en een Duits en een Brits bedrijf die ook banden hadden met China. Ze verkochten allerlei producten spotgoedkoop via Amazon en voerden die in via Brussels Airport.

Het gerecht kon 16 zendingen uit China analyseren die tussen april en december 2016 via de luchthaven van Zaventem de Europese Unie waren binnengebracht. Koptelefoons van bijna 100 euro werden ingevoerd met een aangegeven waarde van amper 3 dollar. Op die manier konden de bedrijven zo'n 400.000 euro aan douanerechten ontduiken.

Daarnaast probeerden de Chinese bedrijven ook btw te ontduiken door aan te geven dat de containers niet bestemd waren voor de Belgische markt, maar voor een ander EU-land, waar ze btw zouden betalen, wat nooit gebeurde. De truc bestaat erin in de aangifte een bestemmeling op te geven in een andere lidstaat: een medeplichtige schermvennootschap, die niet de echte bestemmeling is.