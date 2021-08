Douane ontdekt tien keer meer cash geld dankzij snuffelhonden

De trafiek van cash geld via ons land is groter dan gedacht. De hondenbrigade van Douane & Accijnzen is versterkt en kon vorig jaar ruim tien keer meer verdacht cash geld opsporen, goed voor ruim 4,2 miljoen euro.

De hondenteams van Douane & Accijnzen, die in het hele land worden ingezet om schepen, vrachtwagens en passagiers en bagage in de luchthaven te besnuffelen, hebben vorig jaar ruim 4,21 miljoen euro cash ontdekt. Dat is ruim tien keer meer dan in 2019 (zo’n 324.000 euro) en ruim twintig keer meer dan in 2018 (zo’n 180.000 euro). Daarnaast ontdekten de douanehonden vorig jaar zo’n 103.000 Zwitserse frank.

Volgens woordvoerder Francis Adyns is de belangrijkste verklaring dat er een hondengeleider bij is gekomen in de luchthaven van Zaventem. ‘Veel cash geld wordt op de luchthaven onderschept. Wie via ons land de Europese Unie binnenkomt of verlaat met 10.000 euro of meer cash geld moet dat aangeven. Onze honden zijn getraind om de inkt te herkennen van bankbiljetten. We hebben geen grote groep honden. Als die wordt versterkt, merk je het resultaat.’

In oktober brengen we een dossier voor de rechtbank van een Chinees die 200.000 euro naar hier smokkelde vanuit Taiwan. Carol Vercarre Woordvoerster parket Halle-Vilvoorde

Doorheen de blootgelegde cashtrafiek, vooral via Brussels Airport, valt niet echt een rode draad te ontwaren. Het parket van Halle-Vilvoorde onderzoekt allerlei gevallen. Op 16 september wordt een dossier ingeleid voor de rechtbank over feiten van 6 april. ‘Het gaat om een cashsmokkel van 35.000 euro naar Hurghada in Egypte via Istanboel door een Duitser’, zegt parketwoordvoerster Carol Vercarre. ‘Op 13 oktober volgt een dossier over feiten van 30 september 2019: 200.000 euro die door een Chinees naar hier is gesmokkeld vanuit Taiwan.’

Vlak voor de vakantie bekwam het parket van Halle-Vilvoorde de veroordeling van een man die op Zaventem is betrapt met 29.795 euro op zak. De zaak illustreert de moeilijke zoektocht naar de oorsprong van de gelden. Toen de douane hem op Zaventem had gevraagd of hij reisde met cash geld zei hij 9.000 euro bij zich te hebben. Maar in zijn schoudertasje vond de douane 15.200 euro, in zijn handbagage een enveloppe met 10.000 euro en in zijn portefeuille 4.595 euro.

Carwash

De man gaf de douane allerlei verklaringen voor het geld, gaande van opbrengsten van zijn Belgische vennootschappen, geld van een vriend tot een geschenk voor zijn familie in Pakistan. Dat was het startschot voor de politie en het gerecht om de verklaringen te proberen doorprikken, onder andere via verhoren en een fiscaal onderzoek. De link met de vennootschappen bleek verzonnen en de officiële inkomsten van de man rechtvaardigden het bedrag evenmin. De speurders konden hem wel linken aan een carwash in ons land, waar frequente cashstortingen werden vastgesteld. Mogelijk ging het om zwarte inkomsten uit de carwash, al is dat een vermoeden. De rechtbank gaf de man in juni één jaar cel met uitstel en verklaarde de volledige geldsom verbeurd, omdat de man geen enkele geloofwaardige, legale herkomst kon opgeven. In vroegere cases kon het Brusselse gerecht wel de herkomst van het cashgeld traceren, zelfs tot bij de Libanese Hezbollah.