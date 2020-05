Douane waarschuwt voor handel in designer fuel

Zowel de douane als het Brusselse gerecht strijdt tegen de verkoop van 'designer fuel' in ons land. Dat is een soort vermengde 'smeerolie' die als brandstof voor wagens wordt verkocht.

Criminele organisaties proberen ook in ons land goedkopere, maar schadelijke designer fuel te verkopen via kleine, zelfstandige pomphouders. 'Een designer fuel is autodiesel die werd vermengd met diverse brandbare producten', legt de woordvoerder van Douane & Accijnzen Francis Adyns uit. 'Het mengsel voldoet niet meer aan de technische eisen voor autodiesel of andere belastbare brandstoffen en is accijnstechnisch te beschouwen als smeerolie.'

De truc bestaat erin een mengeling te maken waarop geen accijnzen worden betaald. Adyns: 'Smeerolie is in de meeste EU-lidstaten vrijgesteld van accijns. Smeerolie kan in die lidstaten vrij worden vervoerd en verkocht zonder fiscale controlemaatregelen. Het mengsel kan natuurlijk worden misbruikt als motorbrandstof voor dieselmotoren. In dat geval worden de verschuldigde accijnzen niet afgestaan aan de schatkist, maar verdwijnen ze in de zakken van criminelen.'

100 miljoen Capaciteit Volgens Douane & Accijnzen kan de jaarproductie van designer fuel per productie-eenheid oplopen tot meer dan 100 miljoen liter.

De winst zit vooral bij de leveranciers en de pomphouders. De afnemers, bijvoorbeeld transportbedrijven, zijn het slachtoffer, omdat ze wel wat goedkoper tanken, maar onbewust schade toebrengen aan hun wagens.

De Belgische douane heeft verschillende processen-verbaal opgesteld wegens het gebruik van designer fuels als motorbrandstof, bevestigt Adyns. De dossiers zijn in handen van het Brusselse parket, dat geen verdere commentaar kan geven over de feiten.

Mengvergunning

'Criminele organisaties organiseren de productie, het vervoer en de verkoop van de designer fuels via constructies in diverse EU-lidstaten', zegt Adyns. 'Ze huren opslagcapaciteit bij een opslagbedrijf dat gemachtigd is om diesel accijnsvrij op te slaan. De criminele organisatie koopt diesel aan, stockeert die in het opslagbedrijf en vraagt het opslagbedrijf om de diesel te vermengen met brandbare vloeistoffen om zo een accijnsvrije 'smeerolie' te produceren. Het opslagbedrijf heeft daarvoor wel een specifieke mengvergunning nodig. De smeerolie wordt dan afgehaald met tankwagens of tankcontainers en vertrekt naar een buitenlandse bestemming. De inspanningen van de douane en de Bijzondere Belastinginspectie hebben er al toe geleid dat een criminele organisatie haar productie in België naar het buitenland heeft verlegd.'

De douane kan geen exact cijfer plakken op de belastingontduiking die met designer fuel gemoeid is. 'Maar we kunnen stellen dat elke liter designer fuel geproduceerd werd om ergens in de Europese Unie te worden misbruikt als motorbrandstof', zegt Adyns. 'De jaarproductie kan oplopen tot meer dan 100 miljoen liter per productie-eenheid.'

Europol

Volgens Europol zit de designerfuelbusiness in de lift. Vlak voor het losbarsten van de coronacrisis hebben de politiediensten van 23 EU-lidstaten 59 mensen gearresteerd die meedraaiden in criminele organisaties die tientallen miljoenen euro's verdienden aan designer fuel. Tijdens die actie werd 5,2 miljoen liter designer fuel in beslag genomen, goed voor 6,8 miljoen euro. De bendes blijken zeer goed georganiseerd te zijn, met tientallen productie-eenheden, een massa bankrekeningen en toestellen om gps-trackers van de politie in de war te sturen.

is onmogelijk te bepalen gezien de verschillende accijnstarieven en btw-tarieven in de lidstaten.