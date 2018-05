Drie doden bij mogelijke terreurdaad in Luik

Bij een schietpartij in het centrum van Luik zijn twee politieagenten gedood. Ook een voorbijganger kwam om het leven en twee andere agenten raakten gewond. De dader is gedood. Volgens het federaal parket zijn er redenen om aan te nemen dat het om een terreurdaad gaat.

Bij een schietpartij in Luik zijn dinsdagochtend drie doden gevallen, meldt de Luikse politie. Met de dader erbij gaat het zelfs om vier doden. De drie slachtoffers zijn twee politieagenten en een passagier van een voertuig, mogelijk een vrouw.

Rond 10.30 uur werden schoten gehoord in het centrum van Luik. Een gewapende man opende het vuur op twee politieagenten ter hoogte van het café Aux Augustins, in de gelijknamige straat. De man vluchtte weg, kon binnendringen in het Atheneum Léonie de Waha aan de Avroylaan en hield daar een poetsvrouw gegijzeld. De school ligt ook in het centrum van Luik, op een boogscheut van de Maas.

De ordediensten zijn ter plaatse gekomen en hebben de man geneutraliseerd, zo meldt de politie. Het was het antibanditismeteam van de Luikse politie dat daarbij optrad, volgens sommige berichten in de school. De dader werd daarbij gedood.

Er werd ook een klassieke veiligheidszone ingesteld, waardoor onder meer het openbaar vervoer in de buurt in de knoop raakt. De ordediensten vragen de bevolking de omgeving te vermijden en de hulpdiensten op het terrein niet te hinderen

Over de motieven van de dader is er nog geen duidelijkheid. Maar een woordvoerder van het federaal parket bevestigt dat het dossier 'gefederaliseerd' is, omdat er 'redenen zijn om aan te nemen dat het om een terreurdaad gaat'. Het federaal parket plant later dinsdag een persconferentie.

Geradicaliseerd

Volgens sommige media riep de dader 'Allahu Akbar' voor hij toesloeg, maar dat kan het federaal parket nog niet bevestigen. De Tijd kreeg alleszins een bevestiging van de informatie dat de dader een man is die op penitentair verlof was en radicaliseerde in de gevangenis. Volgens het Luikse parket heeft de dader eerst het wapen van een agent afgenomen en daarmee hem en zijn collega doodgeschoten.

Volgens minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon brengt het Crisiscentrum van de regering de situatie in kaart. Het crisiscentrum staat in verbinding met de provinciegouverneur en de lokale politie.

Terreurdreiging

Het meldt alvast dat het terreurdreigingsniveau behouden wordt op 2 op een schaal die tot 4 gaat. Het wordt dus niet verhoogd naar 3 zoals tevoren het geval was, meldt Peter Mertens van het Crisiscentrum. 'Momenteel verandert er niets. Voorlopig wordt nog informatie ingewonnen', klinkt het. Mertens zegt dat de situatie ter plaatse momenteel onder controle is.

Premier Charles Michel volgt de situatie ook op de voet en overlegt met Jambon en minister van Justitie Koen Geens. De eerste minister drukt ook zijn medeleven uit. De koning, Michel, Jambon en Geens gaan dinsdag naar Luik.

De burgemeester van Luik, Willy Demeyer (PS), heeft zich al ter plaatse begeven en staat in contact met de korpschef van de politie. De politie geeft dinsdagmiddag eveneens een persconferentie.

Nog volgens de politie zijn de leerlingen van de school in veiligheid. De studenten van de middelbare school zijn overgebracht naar een nabijgelegen park. De leerlingen van de lagere school bevinden zich in een gebouw van de provincie Luik in de omgeving. Er zijn geen gewonden onder de kinderen.