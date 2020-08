Drie jongeren aangehouden na vechtpartij Blankenberge

De Brugse onderzoeksrechter heeft drie jongeren uit het Brusselse aangehouden op verdenking van opzettelijke slagen en verwondingen en gewapende weerspannigheid. Dat bevestigt het parket van West-Vlaanderen, afdeling Brugge. Het drietal werd opgepakt na de vechtpartij van zaterdag in Blankenberge.

Vrijdag verschijnen de verdachten voor de raadkamer. Dan zal geoordeeld worden of ze langer in de gevangenis moeten blijven.