Drie keer meer humane doping ontdekt in postpakketten

Het afgelopen jaar zijn in postpakketten drie keer meer anabolen en andere producten voor 'humane doping' ontdekt. Volgens minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V) ziet de politie verontrustende tendensen, met steeds meer dopingproducten, grote winsten voor de criminelen en een lage pakkans.

Het voorbije jaar zijn in ons land 5.454 internationale postpakketten onderschept met illegale geneesmiddelen. Dat zijn er iets minder dan in 2018, toen 5.702 pakketten zijn gevonden. Maar de douane heeft opvallend meer producten onderschept die te maken hebben met humane doping. Als er in 2018 nog sprake was van 283 producten, dan waren dat er vorig jaar al bijna drie keer meer (829). Dat blijkt uit cijfers die De Tijd opvroeg bij het Belgische geneesmiddelenagentschap FAGG.

In de onderschepte postpakketten, die variëren van kleinere omslagen met pillen tot grote pakken, vond de speciale onderzoekseenheid van het FAGG zowel anabolen die de spieropbouw bevorderen, als middelen om de negatieve effecten daarvan tegen te gaan, zoals 'clomifeen'. Sporters gebruiken dat product na een anabolenkuur om de aanmaak van testosteron sneller te normaliseren. Er zijn ook veel pakketten ontdekt met 'DHEA', een pro-hormoon en een precursor van testosteron, dat kan dienen als doping of als middel voor een anti-verouderingstherapie.

De steroïdenmachine draait duidelijk op volle toeren. De producten worden in sommige fitnesscentra over de toog verkocht. Carina Van Cauter Senator Open VLD

Het probleem van de humane doping lijkt in elk geval in opmars. 'Het aantal producten uit de categorie humane doping is vorig jaar gestegen ondanks dat er in absolute cijfers minder postpakketten in beslag zijn genomen', bevestigt FAGG-woordvoerder Olivier Christiaens. Ook de cijfers van de federale politie, die eveneens botst op humane doping bij drugs- en andere controles, zitten in de lift. In tien jaar is bij de politie het aantal vaststellingen van humane doping ruim verdubbeld, van 249 tot meer dan 600 nieuwe gevallen per jaar.

Onderschatting

De cijfers zijn sowieso een onderschatting, zeggen alle experts, omdat mensen over deze praktijken amper aangiftes doen. Het is alleen als de opsporingsdiensten ernaar zoeken dat humane doping aan het licht komt. Bij een controle in zeven Vlaamse fitnesscentra bleek een op de zes gecontroleerde sporters in overtreding te zijn. Het ging om 13 van 83 gecontroleerde sporters, van wie er negen positief testten op meer dan twee verboden producten. Eén urinestaal bevatte zelfs zeven producten.

Er zijn de voorbije jaren ook illegale laboratoria voor humanedopingproducten ontdekt in ons land, telkens één labo in 2011, 2012, 2013 en nog een anabolenlabo in een loods in 2018. Maar de trafiek speelt zich vooral af op het internet. De cybersquad van de douane heeft vorig jaar acht internetsites gesloten die naast geneesmiddelen ook anabole middelen aanboden. Er zijn ook nog websites onderzocht die alleen anabolica aanbieden, maar die dossiers speelt de douane door naar de federale politie.

Kleine pakkans

Minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V), die bevoegd is voor de politie, ziet verontrustende tendensen. 'Dit is een aantrekkelijke markt voor de georganiseerde criminaliteit wereldwijd, met een hoog rendement en een kleine pakkans', erkent de minister in een parlementair antwoord aan Open VLD-senator Carina Van Cauter.

'Er is een toenemende toegankelijkheid van de producten via het internet. Er is ook een toename in het aanbod, met steeds nieuwe producten, hogere doseringen en nieuwe leveranciers. Je vindt op het internet ook meer informatie over de substanties, hun effecten en hun gebruik. Er is ook meer en meer maatschappelijke aanvaarding van het gebruik van humane doping. Dat wordt gepercipieerd als een persoonlijke keuze.' De Crem verwacht tegen juni een studie om gezondheidswerkers nog meer te sensibiliseren over dopinggebruik.

Senator Van Cauter deed zelf de test en vond met één muisklik websites die de populairste anabolen aan huis leveren. 'We verliezen de strijd tegen de humane doping', besluit ze. 'Doping is van alle tijden, maar de steroïdenmachine draait duidelijk op volle toeren. De producten worden in sommige fitnesscentra over de toog verkocht. Volgens verschillende studies gebruikt zo'n 8 procent van de 14- tot 18-jarigen spierversterkende middelen, terwijl het nemen van hormonale substanties tijdens de ontwikkeling ernstige afwijkingen kan veroorzaken.' Anabole steroïden kunnen de lever aantasten, hart- en vaatziekten veroorzaken, verslavend werken en agressie en andere psychische veranderingen opwekken.