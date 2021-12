Drie keer opslag voor ambtenaren in een jaar

Sommige sectoren kiezen ervoor de lonen één keer per jaar aan de index aan te passen, vaak in januari. De hr-dienstverlener SD Worx berekende dat de ruim 400.000 bedienden van het paritair comité 200 in januari een indexering van 3,56 procent krijgen. Het gaat onder meer over de bedienden van de bouwsector, de uitzendkantoren en de IT-sector. In andere sectoren worden de lonen maandelijks of één keer per kwartaal geïndexeerd.