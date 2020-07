'Drie koningen' praten aan zee met Rousseau

In een gesprek met de 'drie koningen' heeft sp.a-voorzitter Conner Rousseau zaterdag garanties gevraagd over bijkomende maatregelen voor de versterking van de gezondheidszorg en een grotere fiscale bijdrage van grote vermogens en multinationals.

Partijvoorzitters Joachim Coens (CD&V), Egbert Lachaert (Open Vld) en Georges-Louis Bouchez (MR) proberen op federaal niveau een zogenaamde Arizona-coalitie in de steigers te zetten, waarbij hun drie partijen worden aangevuld met N-VA, sp.a en cdH.

In dat scenario zouden de Franstalige socialisten van de PS aan de kant geschoven worden en oppositie moeten voeren tegen een regering met zusterpartij sp.a. Voorzitter Conner Rousseau bezorgde de voorzitters van de drie partijen die deel uitmaken van de huidige minderheidsregering woensdag een nota met daarin de elementen die volgens de sp.a in een startnota over de vorming van een federale regering moeten staan.