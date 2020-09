Drie op de tien 15-jarigen heeft al jaar gedubbeld

Leerlingen krijgen in onze scholen gemiddeld 4,7 uur les in een andere taal, terwijl dat in andere landen 3,6 uur is.

Een derde van de Belgische 15-jarigen is al blijven zitten, blijkt uit het nieuwe PISA-onderzoek van de rijkelandenclub OESO. Amper twee OESO-landen tellen meer zittenblijvers.

Gemiddeld heeft 11,4 procent van de 15-jarige leerlingen in de OESO-landen al een jaartje moeten overdoen. In België is dat met 30 procent een pak hoger. Alleen Colombia en het Groothertogdom Luxemburg tellen procentueel meer zittenblijvers in die categorie.

De resultaten zeggen iets over het welzijn van leerlingen. Uit internationale studies blijkt dat leerlingen die een jaartje moeten dubbelen een negatiever beeld hebben van school dan zij die geen jaar moesten overdoen. Zittenblijvers werken ook vaker hun hogere studies niet af.

Het PISA-onderzoek naar de leerprestaties van 15-jarigen op school is een aanvulling op de driejaarlijkse studie naar het niveau van wiskunde, lezen en wetenschappelijke geletterdheid in 79 landen. Uit de publicatie van vorig jaar bleek dat die vaardigheden bij de 15-jarigen in Vlaanderen er stelselmatig op achteruitgaan.

Ons land blijft wel koploper op het vlak van vreemde talen, toont de nieuwe studie. Leerlingen krijgen in onze scholen gemiddeld 4,7 uur les in een andere taal, terwijl dat in andere landen 3,6 uur is. Ook het aantal kinderen dat te laat op de schoolbanken komt, ligt met 1,6 procent laag in België.