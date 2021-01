Drie van 500 Edegemse leerlingen besmet, twee met Britse variant

De Edegemse burgemeester Koen Metsu (N-VA) stelt dat de sluiting van de school Olfa Elsdonk de juiste beslissing was. Een paniekreactie, oordelen zijn partijgenoot en onderwijsminister Ben Weyts en viroloog Marc Van Ranst.

Na de testronde bij de ruim 500 leerlingen en personeelsleden van de basisschool Olfa Elsdonk in Edegem zijn twee extra besmettingen opgedoken met de erg besmettelijke Britse variant van het coronavirus.

Het gaat om leerlingen van de basisschool uit verschillende leerjaren. Er is ook een besmetting met een andere variant vastgesteld bij een kleuter.

De Edegemse burgemeester Koen Metsu (N-VA) stelt dat de harde aanpak van zondagavond de juiste was. De school werd na twee vastgestelde besmettingen voor een week gesloten. De leerlingen en het personeel én hun gezinsleden moesten in quarantaine - goed voor 5.000 mensen. 'Om erger te voorkomen.' Dinsdagavond bespreekt Metsu het verdere plan van aanpak met de medische discipline en de gemeente Kontich.

Ook in Kontich werd zondagavond beslist een school te sluiten na een besmetting met de Britse variant. Daar werd dinsdag een testronde gedaan, maar het is nog wachten op de resultaten.

Kleuter- en basisschool Schuttershof in Sint-Truiden besliste dinsdag voor tien dagen de deuren te sluiten na een besmetting met de Britse variant, meldt burgemeester Veerle Heeren (CD&V). De leerlingen en het personeel van de Truiense school worden zo snel mogelijk getest.

'Precisiewerk in plaats van paniekreactie'

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) vindt het niet nodig om hele scholen te sluiten zodra een besmetting met de Britse coronavariant opduikt. 'Zo'n lineaire regel is totaal onzinnig', zei hij dinsdag in 'De ochtend' op Radio 1. Hij pleit voor precisiewerk, waarbij 'niet paniekerig en alarmistisch, maar realistisch en voorzichtig' te werk gegaan wordt.

Ook viroloog Marc Van Ranst noemt de Edegemse beslissing een overreactie. 'Het is niet nodig om 5.000 mensen in quarantaine te plaatsen als een contact van een contact besmet blijkt met de Britse variant. Dat is een paniekreactie.'