Dries Van Langenhove betrapt op lockdownfeestje

Het parlementslid Dries Van Langenhove (27) is door de politie in Gent op heterdaad betrapt tijdens een lockdownfeestje.

Van Langehove is de oprichter van de extreemrechtse jongerenbeweging Schild & Vrienden. Hij kwam in 2018 in het nieuws na de onthulling dat zijn studentenclub in groepschats racistische, seksistische en antisemitische berichten en afbeeldingen plaatste. Hij werd daarop geschorst door de Universiteit Gent.