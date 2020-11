‘Dringend draaiboek nodig om vaccin efficiënt en veilig te verdelen’

Nationaal coronabestrijder Steven Van Gucht verwacht vanaf maart de eerste vaccinatiecampagnes tegen het coronavirus. In eerste instantie voor het half miljoen gezondheidswerkers, de 65-plussers en 45-plussers met diabetes, obesitas, hoge bloeddruk of hart- en vaatziekten.

Onze regering sloot samen met de Europese Commissie deals met vaccinmakers als AstraZeneca en Johnson & Johnson om België te bevoorraden. Voldoende vaccins bestellen is één ding, maar de verdeling en de toediening ervan worden een even groot huzarenstuk. ‘De overheid moet dringend een werkgroep samenstellen of het vaccin zal niet efficiënt, fair en veilig verdeeld worden', waarschuwen wetenschappers van UAntwerpen en logistieke experts.

Na gesprekken met farmabedrijven, logistieke spelers en non-profitorganisaties stellen de specialisten vast dat er nog veel hordes zijn. Wie coördineert het vaccinatieproject? Waar worden de vaccins gestockeerd? Wie doet de inenting: dokter, ziekenhuis, drive-ins? Schakelen we het leger in? Wordt de logistieke keten aan de regionale vaccinregisters gekoppeld? Welke database houdt de dubbele inenting bij? De professoren en experts hebben meer dan twintig vragen opgelijst.

‘Vaccins zijn vaak temperatuurgevoelig’, legt epidemioloog Pierre Van Damme (UAntwerpen) uit. ‘Enkele producenten maken gebruik van de nieuwe mRNA-technologie: die vaccins moeten op -70 graden bewaard worden.’ Uit de rondvraag blijkt dat het gros van de logistieke spelers die temperatuur niet kunnen garanderen. Ze beschikken niet over de juiste infrastructuur of hebben slechts een beperkte koelcapaciteit. ‘De logistiek wordt een stevige uitdaging, om het zacht uit te drukken’, vat Van Damme samen.

Mogelijk tekort aan droogijs en koelcontainers

Wim Rauws, manager farma en gezondheid bij Air Logistics Kuehne+Nagel BeLux, waarschuwde in september in De Tijd al dat gespecialiseerde koelverpakkingen mogelijk schaars worden. ‘Wereldwijd zal de vraag naar droogijs en koelcontainers groot zijn.’

Professor Wouter Dewulf (luchtvaarteconomie) stelt vast dat de VS al veel verder staan in de logistieke planning dan Europa. ‘Onder Operation Warp Speed werden al logistieke bedrijven en koerierdiensten gecontracteerd. Ook het leger zal een belangrijke logistieke rol krijgen.’ Hij en zijn collega's opperen dat de NAVO ingeschakeld kan worden als ‘verbindingsofficier’ tussen de VS en Europa. ‘De NAVO heeft bijzondere expertise op het gebied van pan-Europese defensielogistiek. Via de organisatie kunnen beide continenten van elkaar leren en de distributie deels op elkaar afstemmen.’