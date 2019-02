Droog weer deed files afnemen in 2018

Met gemiddeld 138 kilometer file per werkdag waren er vorig jaar iets minder files dan het jaar voordien. Dat blijkt uit de eerste volledige cijfers van de Vlaamse overheid.

Het Vlaams Verkeerscentrum maakte woensdagochtend voor het eerst de volledige filecijfers van 2018 bekend. Op het eerste gezicht lijken die goed nieuws: met een gemiddelde filelengte van 138,78 kilometer per werkdag was er voor het eerst sinds lang een daling in het aantal files. In 2017 stond dat cijfer nog op 146,35.

'Maar een echt hoerabericht is dit nog niet,' zegt woordvoerder Peter Bruyninckx. 'De files blijven op een enorm hoog niveau. De lichte daling komt wellicht doordat vorig jaar een vrij droog jaar was. Bovendien hadden we, in tegenstelling tot het jaar ervoor, geen grote uitschieters door extreme sneeuwdagen.'

Vooral 's ochtends

De daling is het meest uitgesproken in de tweede helft van het jaar. Maart, april en mei waren recordmaanden voor de filezwaarte in ons land. 'We zien de kentering vooral in de ochtendfiles,' zegt Bruyninckx. 'De avondfiles bleven even lang.'

Het drukste wegsegment van Vlaanderen blijft de Antwerpse buitenring tussen Borgerhout en Antwerpen-Oost, goed voor 140.632 voertuigen per dag.

