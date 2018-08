Droogte: meeste provincies versoepelen maatregelen

Op West-Vlaanderen na, waar de situatie nog onduidelijk is, versoepelen de Vlaamse provincies de maatregelen die ze troffen als gevolg van de droogte.

Het blijft erg droog in Vlaanderen. Code oranje blijft dan ook van kracht. Maar dankzij de regen en de frissere temperaturen van de voorbije dagen en het dalend waterverbruik adviseert de Droogtecommissie een versoepeling en het intrekken van het sproeiverbod .

Vier Vlaamse provincies - Vlaams-Brabant, Limburg, Antwerpen en Oost-Vlaanderen - volgen alvast het advies van de Droogtecommissie en trekken het sproeiverbod in. Limburg heft ook het kampvuurverbod op. In de vier provincies wordt wel het captatieverbod gehandhaafd. Dat betekent dat het niet toegelaten is water uit de waterlopen op te pompen.