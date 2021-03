Dubbel overbruggingsrecht alleen voor gesloten winkels

Federaal minister van Zelfstandigen David Clarinval (MR) heeft dinsdag meer uitleg gegeven over de federale steun voor winkeliers die sinds afgelopen weekend hun zaak moeten sluiten of alleen op afspraak mogen werken.

Veel winkels zijn echter gedeeltelijk open. Ze werken op afspraak, leveren aan klanten of hebben een ophaaldienst op poten gezet. Doorgaans raken ze daardoor niet aan hun normale niveau van inkomsten. Zij hebben recht op het gewone overbruggingsrecht, maar dan moeten ze een omzetverlies van minstens 40 procent aantonen.

Als het onmogelijk is om te openen en alleen via leveringen te werken, kan de fysieke winkel alsnog worden gesloten. In dat geval heeft de winkelier recht op het dubbele overbruggingsrecht.