Ducarme eist audit bij Voedselagentschap FAVV

De topman van het Voedselagentschap FAVV, Herman Diricks, lijkt de rekening gepresenteerd te krijgen voor het vleesschandaal bij Veviba. Maar vooralsnog vraagt alleen de oppositiepartij sp.a zijn ontslag.

Dat het snel kan gaan, als de voedselveiligheid in het gedrang is, bewees de dioxinecrisis in 1999. Het leidde tot het ontslag van de ministers Karel Pinxten (CVP) en Marcel Colla (SP). Oppositieleider Guy Verhofstadt (VLD) sloeg er electoraal munt uit, het maakte abrupt een einde aan het premierschap van Jean-Luc Dehaene (CD&V).

Het gesjoemel bij vleesbedrijf Veviba, dat deel uitmaakt van de West-Vlaamse slachthuisgroep Verbist, is de tweede voedselcrisis die uitbreekt op een jaar tijd, na de fipronilcrisis met eieren vorig jaar. Voor de sp.a, die in de oppositie zit, is de maat vol. 'Twee voedselcrisissen in één jaar tijd, de topman van het Voedselagentschap moet zijn verantwoordelijkheid nemen', zei sp.a-Kamerlid Annick Lambrecht in De Ochtend op VRT.

Audit

Op een druk bijgewoonde zitting van de Kamer gaf minister van Landbouw, Denis Ducarme (MR), mee dat er een audit komt naar het Voedselagentschap. En er zullen hervormingen volgen. Dat is meteen ook hoe de meerderheid reageert. 'We wachten samen met de andere meerderheidspartijen de audit af', klonk het bij de Vlaamse liberalen. Het ontslag van de topman van het Voedselagentschap hangt in de lucht, maar eerst wil de regering afwachten wat zal blijken uit de audit.

Dat het nog niet zo'n vaart loopt, heeft alles te maken met de vooralsnog beperkte impact op de volksgezondheid. De warenhuisketens Colruyt, Delhaize en Carrefour haalden preventief al wel alle vlees van Verbist uit de rekken en stopten de samenwerking, maar het schandaal bij Veviba lijkt niet meteen een bedreiging voor de volksgezondheid.

Er is sprake van een potentieel risico, geen reëel risico. Maggie De Block Minister van Volksgezondheid

'Er is sprake van een potentieel risico, geen reëel risico', zei minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) in het parlement.

Dat er voorlopig niet echt sprake is van een groot probleem met de volksgezondheid blijkt ook uit het feit dat het Crisiscentrum van de Binnenlandse Zaken nog niet is gealarmeerd. 'Als dat wel het geval is, dan zijn er procedures voorzien bij het Crisiscentrum', zegt de woordvoerder van minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA).

Maffiapraktijken

Toch is niemand er helemaal gerust op, zeker ook minister van Landbouw Ducarme niet. Hij had het over 'fraude op grote schaal' en 'maffiapraktijken' bij Veviba in Bastenaken en moederbedrijf Verbist.

Bij huiszoekingen in Bastenaken waren van de 200 gecontroleerde paletten vlees er 138 niet conform de voorschriften omwille van verscheidene redenen. Het Voedselagentschap noteerde toen dat er slachtafval toegevoegd was bij vlees voor menselijke consumptie, dat er gesjoemeld werd met de etiketten en datum van ingevroren vlees, en ook voor het bio-vlees waren er onregelmatigheden.

Hoe komt het dat het FAVV niet op de hoogte was van deze praktijken? Denis Ducarme Minister van Landbouw

Ducarme zette meteen ook heel wat vraagtekens bij het Voedselagentschap zelf. Vandaar dat hij bij het Voedselagentschap bijkomende informatie heeft gevraagd over alle controles bij Veviba sinds 2001, en in het bijzonder de controles tussen oktober 2016 en februari 2018. 'We moeten bekijken hoe deze controles zijn verlopen', aldus Ducarme. 'Hoe komt het dat het FAVV niet op de hoogte was van deze praktijken'.

Kosovo

De bal ging immers al in september 2016 aan het rollen, toen het Voedselagentschap bericht kreeg vanuit Kosovo over fraude met de etikettering van vlees van Veviba. Ruim een week later vertrok een proces-verbaal naar het parket van Luxemburg. Maar pas op 28 februari 2018 voerde het parket van Neufchateau een huiszoeking uit bij Veviba. 'Waarom heeft de onderzoeksrechter anderhalf jaar gewacht om die huiszoeking te doen', vroeg Ducarme zich af.

'Het gerechtelijk onderzoek gaat voort', was de laconieke reactie van het parket van Luxemburg gisteren in een reactie op de commotie.

Dat het parket laat in actie is gekomen, betekent nog niet dat het Voedselagentschap niet kon optreden, is te horen in de regering. FAVV-topman Herman Diricks heeft geen goede punten gescoord in het weekend, toen hij liet weten dat hij het gerechtelijke onderzoek niet mocht doorkruisen met een eigen onderzoek. 'Dat is echt een probleem', zei een vicepremier.

'We hebben zo veel mogelijk gecontroleerd en zo correct mogelijk samengewerkt met het gerecht', zei Herman Diricks in het parlement.

Rekenhof

Vanuit de oppositie hekelde sp.a dat er nu pas een audit komt, want ruim een jaar geleden vroeg het Rekenhof dat al.

U presenteert hier een powerpoint, denkt u écht dat u mensen ervan gaat overtuigen dat het FAVV goed werkt? Annick Lambrecht Kamerlid sp.a

'Het Rekenhof heeft zelfs concrete aanbevelingen gedaan om de werking van het Voedselagentschap te verbeteren, maar hier is niets mee gedaan', zei Annick Lambrecht (sp.a). 'U presenteert hier een powerpoint, denkt u écht dat u mensen ervan gaat overtuigen dat het FAVV goed werkt?'

Groen merkte op dat het aantal controles door FAVV de afgelopen jaren alvast is gedaald van meer dan 130.000 in 2014 tot minder dan 120.000 in 2016.

Minister van Economie Kris Peeters (CD&V) wees er tot slot op dat niet de hele vleessector het slachtoffer mag worden van het fraudeverhaal bij Veviba. 'We moeten er alles aan doen om de consument te beschermen, maar er ook voor zorgen dat niet de hele sector getroffen wordt door dit incident'.