Duizenden deelnemers voor klimaatmars in Louvain-la-Neuve

Na klimaatmarsen in onder meer Brussel en Antwerpen komen scholieren en studenten donderdag voor de negende keer op straat in de Waalse universiteitsstad Louvain-la-Neuve. Ze eisen een ambitieuzer klimaatbeleid. Kyra Gantois, een van de bezielsters achter Youth for Climate, spreekt over 4.200 deelnemers.

Ze dragen slogans als 'I'm sure the dinosaurs thought they had time too' en 'Het klimaat neemt geen vakantie, wij ook niet', een knipoog naar de verwachting dat er minder betogers zouden opdagen omdat het krokusvakantie is.