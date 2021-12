Duizenden namen uit Pandora Papers vrijgegeven

Het consortium van onderzoeksjournalisten ICIJ maakt wereldwijd een eerste reeks namen publiek van personen die opduiken in de Pandora Papers. Er zitten ook ruim 100 Belgen of inwoners van ons land tussen die constructies hebben opgezet in belastingparadijzen.

De Tijd publiceerde begin oktober samen met het internationaal consortium van onderzoeksjournalisten ICIJ en nog 150 andere media over de hele wereld artikels over de Pandora Papers. Dat waren meer dan 11,9 miljoen vertrouwelijke documenten die zijn uitgelekt bij 14 verschillende kantoren die mensen over de hele wereld helpen aan postbusvennootschappen in belastingparadijzen. Dat leidde wereldwijd tot allerlei onthullingen, onder andere over 35 huidige en voormalige wereldleiders en grote popsterren zoals Ringo Starr en Elton John.

Maandagnamiddag is het ICIJ nog een stap verder gegaan en heeft het ook de gegevens vrijgegeven van meer dan 15.000 vennootschappen, stichtingen en andere constructies in belastingparadijzen die opduiken in de Pandora Papers. Het gaat over data die zijn uitgelekt bij twee van de veertien kantoren: het Panamese advocatenkantoor Alcogal en Fidelity Corporate Services op de Britse Maagdeneilanden. Iedereen kan de namen en constructies nu doorzoeken in de zogeheten Offshore Leaks Database van ICIJ, waar ook al namen te vinden waren uit vorige Leaks en Papers. Ook onze fiscus en het gerecht kunnen nu dus snuisteren in de Pandora Papers.

Samen met Knack en Le Soir onderzocht De Tijd maandenlang de miljoenen documenten en doorploegden we meer dan 33.700 bestanden die naar België verwezen. Zo kwamen we 1.217 Belgen of inwoners van ons land op het spoor, die in totaal 1.215 postbusvennootschappen en trusts lieten oprichten in belastingparadijzen.

Duik zelf in de data

Maar in de data die nu zijn vrijgegeven, zal je niet alle 1.217 Belgische namen terugvinden. Dat is niet alleen omdat slechts data van twee van de 14 kantoren nu worden publiek gemaakt, maar ook omdat het ICIJ alleen 'gestructureerde data' in bulk vrijgeeft. Terwijl de Belgische journalisten ook allerlei namen terugvonden in contracten, mails en andere 'ruwe documenten' die zijn uitgelekt.

Op zich zijn offshoreconstructies niet onwettig, maar de fiscus of het gerecht kunnen natrekken of de gelekte constructies wel op een legale manier werden gebruikt.

In de Pandora Papers-data die nu online staan, zal je wel meer dan 100 namen van Belgen en inwoners van ons land terugvinden. Op zich zijn offshoreconstructies niet onwettig, maar de fiscus of het gerecht kunnen natrekken of de gelekte constructies wel op een legale manier werden gebruikt en bijvoorbeeld niet dienden om belastingen te ontduiken. De Tijd publiceerde in oktober verschillende Belgische namen, maar alleen als er een maatschappelijke en journalistieke relevantie was om dat te doen en telkens met de mogelijkheid voor de betrokken personen en bedrijven om te reageren.