Duurdere voeding en brandstof duwen inflatie naar 2,1 procent

De Belgische inflatie stijgt in juni boven de doelstellingen van de Europese Centrale Bank.

In vergelijking met juni vorig jaar moet een Belgische consument 2,1 procent meer betalen om dezelfde producten en diensten te kopen. Dat blijkt uit de inflatiecijfers voor deze maand, die de federale overheidsdienst Economie donderdag bekendmaakte .

Vooral motorbrandstoffen, aardgas en elektriciteit werden duurder. De jaar-op-jaar inflatie voor energie bedraagt nu 6,7 procent, tegenover 4,8 procent in mei en 2,6 procent in april. Motorbrandstoffen zijn jaar-op-jaar 15 procent duurder geworden.

Voeding is 3 procent duurder geworden, met uitschieters voor boter (+20 %) en eieren (+16 %). Aardappelen (-7 %), mobiele telefoondiensten (-6 %), hotels (-5 %) en technologische producten werden goedkoper.

De spilindex voor het openbaar ambt en de sociale uitkeringen is niet overschreden. De laatste keer dat de ambtenarenlonen en de uitkeringen werden aangepast aan de inflatie was in mei vorig jaar.