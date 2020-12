Ecolo oogst kritiek met premie voor 1,3 miljoen jongeren

Met een premie van 460 euro voor de 1,35 miljoen jongeren tussen 18 en 25 jaar komt het prijskaartje uit op 3,2 miljard euro. Maouane erkent dat het om een smak geld gaat, maar spreekt maandag in L'Avenir van 'een politieke keuze'. 'Wij vinden dat je moet investeren in jongeren. De sociale zekerheid gaat over 100 miljard euro per jaar. Kijk: er is bespaard in de gezondheidszorg, men heeft keuzes gemaakt, en zie wat dat heeft gegeven.'