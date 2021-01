'Economie pas midden 2022 opnieuw op normale peil'

Het VBO verwacht dat onze economie in 2021 zal herstellen met 4,8 procent. Dat is evenwel onvoldoende om opnieuw het peil van voor de crisis te bereiken. '2021 wordt een moeilijk overgangsjaar', zegt Edward Roosens, hoofdeconoom van het VBO.

Uit de tweejaarlijkse conjunctuurstudie van het Verbond van Belgische Ondernemingen blijkt nogmaals dat het coronavirus een mokerslag aan onze economie gegeven heeft. Die kromp het afgelopen jaar met liefst 7 procent. 'De economie zit nog altijd in een COVID-19-houdgreep', zegt Pieter Timmermans, CEO van het Verbond van Belgische Ondernemingen.

In 2021 verwacht de werkgeversorganisatie met een economische groei van 4,8 procent opnieuw beterschap. Alleen zal het nog zeker anderhalf jaar duren vooraleer onze economie opnieuw het peil van voor de crisis kan bereiken. 'Op economisch vlak zijn we nog niet out of the woods. 2021 wordt een moeilijk overgangsjaar', zegt Edward Roosens, hoofdeconoom van het VBO.

Het VBO vreest ervoor dat een aantal tweederonde-effecten van de crisis, zoals faillissementen of ontslagen, pas in het voorjaar zullen gebeuren

Uitstel investeringen

Ondernemingen worden nu immers nog kunstmatig gestut door maatregelen als de tijdelijke werkloosheid of het moratorium op faillissementen. Het VBO vreest ervoor dat een aantal tweederonde-effecten van de crisis, zoals faillissementen of ontslagen, pas in het voorjaar zullen gebeuren, wanneer de regering die maatregelen zal uitdoven.

Zorgwekkend is bovendien dat de investeringen van de ondernemingen komend jaar nog altijd 4,5 procent lager zullen liggen dan in 2019. Afgelopen jaar werd er al 15 procent minder geïnvesteerd. Bedrijven die in een penibele situatie zitten, houden immers de vinger op de knip.

Het VBO schat dat een kwart van de Belgische ondernemingen die voor de crisis gezond waren nu met financiële moeilijkheden kampen. 'Ondernemingen zijn nu vooral bezig met overleven in een omgeving met veel onzekerheden', zegt Roosens

Lonen

In haar publicatie loofde het VBO de regeringen in ons land voor de liquiditeitsmaatregelen die ze het afgelopen jaar genomen heeft. Met systemen als de tijdelijke werkloosheid of het overbruggingsrecht hebben die een bloedbad in de economie kunnen vermijden.

Na de crisis van 2008 is onze loonkostenhandicap gestegen van 10 tot 16 procent. Tussen 2008 en 2016 zijn er daardoor 90.000 jobs verloren gegaan. Die fout mogen we absoluut niet opnieuw maken Pieter Timmermans CEO VBO

Volgens de werkgeversorganisatie moet de politiek nu wel maatregelen nemen om ondernemingen opnieuw kapitaalkrachtiger te maken. Dat kan via fiscaal vriendelijke beleggingsvormen die investeren in risicokapitaal aanmoedigen of de oprichting van een fonds dat achtergestelde leningen verstrekt aan bedrijven in moeilijkheden.