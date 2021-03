Eén keer prikken volstaat helaas niet

Zoals de Britten langer wachten met de tweede coronaprik om vaart te maken met de vaccinatiecampagne is een risico. Bij Pfizer en Moderna lijkt een snelle tweede prik echt nodig, langer wachten bij AstraZeneca levert nu niks op.

In plaats van een lente van de vrijheid hebben we een voorjaarslockdown gekregen. De besmettelijkere en gevaarlijkere Britse variant maakt ons kwetsbaarder voor het corona- virus en de vaccinatiecampagne is nog niet voldoende vergevorderd om het aantal besmettingen terug te dringen. Dezer dagen wordt met veel jaloezie richting het Verenigd Koninkrijk gekeken. Bijna 30 miljoen Britten, meer dan de helft van de volwassen bevolking, kreeg een eerste prik met een coronavaccin. Dat, en de strenge regels die er gelden, leidden ertoe dat het aantal besmettingen er zeer sterk is teruggevallen.

Eén prik volstaat wel na besmetting

Een ‘éénprikstrategie’ lijkt in één situatie een goed idee: bij wie al besmet is geraakt met het coronavirus. ‘De eerste dosis wekt meteen een volwaardige en zelfs sterkere immuunreactie op waar een tweede dosis niks meer aan toevoegt’, zegt vaccinologe Isabel Leroux- Roels. Onder meer Frankrijk heeft om die reden al beslist de tweede dosis achterwege te laten bij wie positief heeft getest op het coronavirus.

Onze Hoge Gezondheidsraad komt binnenkort met een advies of ons land dat ook zou moeten doen. Meer dan 800.000 mensen hebben in België al positief getest op corona. Als zij geen tweede prik hoeven te krijgen, kan dat in theorie enkele weken tijdswinst opleveren voor de vaccinatie- campagne. ‘In theorie, want in de praktijk is het toch wat complexer’, zegt Dirk Ramaekers, het hoofd van de taskforce vaccinatie. ‘Omwille van de privacy weten wij niet wie positief heeft getest, dus mensen zouden zelf moeten aangeven dat ze om die reden geen tweede prik hoeven te krijgen. Niet iedereen zal dat doen.’

Het Verenigd Koninkrijk is er beter dan de Europese Unie in geslaagd om vaccins in te slaan. In ons land kregen 1,15 miljoen mensen, slechts 12,5 procent van de volwassen bevolking, hun eerste dosis. De Britten hanteren ook een veel agressievere strategie dan de meeste Europese landen, die de bijsluiter van de farmabedrijven strikt volgen. Daarom zitten in ons land drie maanden tussen de eerste en tweede dosis met AstraZeneca, bij BioNTech-Pfizer en Moderna is dat slechts een maand.

Groepsimmuniteit

Premier Boris Johnson besloot om voor alle vaccins drie maanden tussen de eerste en de tweede vaccinatie te laten, zodat meer mensen sneller een eerste dosis kunnen krijgen. Voor de tweede dosis staan de Britten daardoor nog maar even ver als wij: iets meer dan 5 procent van de volwassenen kreeg zijn tweede spuitje. Ook Canada en Finland kiezen ervoor om drie maanden tussen de twee dosissen te laten. In Nederland, dat eveneens geconfronteerd wordt met een nieuwe opstoot van de epidemie, is een debat aan de gang over een langere pauze tussen de twee inentingen.

Het doel is zo snel mogelijk tot groeps- immuniteit te komen. Zodra die bereikt is - daarvoor moet minstens 70 procent van de bevolking zijn ingeënt - kan het virus zich nog maar moeilijk verspreiden en krijgen we onze vrijheid terug. Je hoeft geen rekenwonder te zijn om in te zien dat we, alvast op papier, sneller op dat punt komen door de tweede dosis - die voor een betere en langere bescherming moet zorgen - uit te stellen.

Op basis van het huidige schema duurt het in ons land - als alle vaccinproducenten de afspraken nakomen - tot eind juli voor alle volwassenen minstens één keer zijn geprikt. In een pessimistischer scenario, waarbij de farmabedrijven slechts 60 procent van de beloofde vaccins leveren, halen we die mijlpaal pas eind september. Als we tegenover dat schema enkele weken kunnen winnen door de tweede dosis uit te stellen, levert dat én economische winst op omdat de regels sneller kunnen worden gelost én maatschappelijke winst omdat mensen sneller hun gewone leven kunnen hernemen.

Zeker voor de vaccins van Pfizer en Moderna is het belangrijk dat de tweede dosis tijdig wordt gegeven. Isabel Leroux-Roels Vaccinologe

Maar is zo’n strategie ook echt een goed idee? Studies geven aan dat de eerste dosis van alle beschikbare vaccins behoorlijk effectief is. Drie weken erna blijken de vaccins van BioNTech-Pfizer en Moderna al meer dan 80 procent te beschermen tegen coronasymptomen, bij AstraZeneca ligt dat rond 65 procent. Tegen ernstige ziekte of hospitalisatie ligt de bescherming nog hoger. Toch wees de Hoge Gezondheidsraad een ‘éénprikstrategie’ begin deze maand af. ‘Er zijn geen wetenschappelijke gegevens die de toediening van een enkele dosis van een van deze drie vaccins als voldoende doeltreffend onderbouwen’, klonk het.

Minder bescherming

‘Ik snap het argument dat we in een crisis zitten en dat we zo snel mogelijk mensen moeten inenten’, zegt vaccinologe Isabel Leroux-Roels (UGent). ‘Maar we moeten ook naar de wetenschappelijke data kijken en dan is het zeker voor de vaccins van Pfizer en Moderna belangrijk dat die tweede dosis tijdig wordt gegeven.’ Die twee vaccins zijn gebaseerd op de innovatieve mRNA-technologie en uit voorlopig onderzoek blijkt dat de bescherming van een eerste dosis snel afneemt. De meer dan 80 procent bescherming na een maand is na zeven weken al maar 64 procent meer, blijkt uit een vaak geciteerde Schotse studie. Verdere data zijn er nog niet, maar de vrees is dat die evolutie zich in de tijd verderzet.

In ons land moet de tweede dosis BioNTech-Pfizer binnen de 35 dagen worden gegeven. ‘We begrijpen nog niet goed wat de onderliggende mechanismen zijn en we weten nog niet hoe de bescherming evolueert na zeven weken. Maar mocht die in hetzelfde tempo blijven dalen, dan riskeer je dat oudere, kwetsbare personen opnieuw ernstig ziek worden of zelfs overlijden’, zegt Leroux-Roels. ‘Daarom houden we beter dat interval van 35 dagen aan.’

Bij AstraZeneca, dat gebruikmaakt van een andere vaccinatietechniek, liggen de zaken anders. De bescherming blijkt daar net toe te nemen door de tijd heen. Voor dat vaccin zou langer dan drie maanden kunnen worden gewacht met de tweede dosis, al werd dat nog niet bestudeerd. Maar het middel is vergelijkbaar met dat van Johnson&Johnson, waarvan sowieso maar één dosis wordt gegeven.

Nu geen winst

Toch maakt Leroux-Roels voorbehoud. ‘Bij AstraZeneca zien we dat de bescherming na de tweede dosis nog wat beter wordt. Ook bij Johnson&Johnson, dat een goede bescherming geeft tegen ernstige ziekte, een hospitalisatie of overlijden, zou een tweede dosis kunnen helpen een mild verloop nog vaker te voorkomen. De studies naar het effect van zo’n tweede dosis lopen. Ik kan me voorstellen dat, zodra iedereen is ingeënt, er na zes maanden of een jaar ook nog een tweede dosis met Johnson&Johnson kan worden gegeven. Voor een langdurige bescherming, ook tegen eventuele varianten, is die allicht nodig.’

Zelfs als zou blijken dat de tweede prik van AstraZeneca langer dan drie maanden kan worden uitgesteld, is de eventuele winst daarvan beperkt. Het Brits-Zweedse vaccin wordt pas sinds enkele weken gebruikt in ons land. Langer wachten met de tweede dosis leidt dus ten vroegste vanaf eind mei tot een versnelling omdat tot dan alleen eerste dosissen worden gegeven. Veel te laat om een oplossing te bieden in de huidige lockdown.

Al blijft het de vraag hoe we er in mei voorstaan en of uitstel dan kan helpen. ‘Wegens de onduidelijkheid is het eventueel uitstellen van een tweede dosis vooral een politieke beslissing’, zegt Dirk Ramaekers, de voorzitter van de taskforce vaccinatie. ‘En we merken dat niemand zich daar vooralsnog aan durft te wagen. Als er bewijs komt dat we langer kunnen wachten, kunnen we onze mening herzien.’

De komende weken zal in het Verenigd Koninkrijk vooral worden ingezet op het geven van de tweede dosis, waardoor de kloof tussen de Europese landen wat de eerste dosis betreft allicht iets kleiner wordt. De kloof dichtrijden zal evenwel niet lukken.