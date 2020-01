Eén op drie bussen in Brussel rijdt, geen hinder voor NMBS of De Lijn

Een actiedag van de socialistische vakbond ABVV veroorzaakt dinsdagochtend beperkte hinder bij de Brusselse openbaarvervoermaatschappij MIVB. Meer dan een derde van de bussen is uitgereden. 'Ze bedienen de belangrijkste assen', zegt woordvoerster An Van hamme. Daarnaast worden alle metrolijnen en op vijf lijnen na ook alle tramlijnen bediend.

Bij de Vlaamse openbaarvervoermaatschappij De Lijn is er 'zo goed als geen hinder voor onze bussen en trams', meldt woordvoerster Astrid Hulhoven. 'Reizigers die echt 100 procent zeker willen weten of hun bus of tram rijdt, kunnen zoals steeds hun halte opzoeken in onze app.'

NMBS en files

Net als in Brussel ondervindt het openbaar vervoer in Wallonië wel hinder. De impact bij TEC is het grootst in Henegouwen, maar ook in de andere provincies is het verkeer verstoord.