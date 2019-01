Een op vijf Belgen komt niet rond

Dat blijkt uit een armoede-enquête van het statistiekbureau Statbel bij 6.000 gezinnen. Concreet werd gepolst in welke mate de gezinnen negen courante uitgaven kunnen doen, zoals verwarming, een tv, een wasmachine of de jaarlijkse vakantie.

In totaal heeft 19 procent van de Belgen moeilijkheden om de eindjes aan elkaar te knopen. Dat betekent dat ze zeggen het 'moeilijk' of 'zeer moeilijk' te hebben om met hun maandelijkse inkomsten de courante gezinsuitgaven te doen.

Niet op vakantie

Een onverwachte grote uitgave doen (van 1.100 euro of meer) is een groot knelpunt voor 23 procent van de bevolking. Ook kan een kwart van de bevolking om financiële redenen niet jaarlijks een week op vakantie gaan.

Enkele maandelijkse kosten, zoals de huur en de energierekeningen, vormen een probleem voor 5 procent van de bevolking. De aankoop van een televisie of telefoon vormt amper een probleem.

Ongeveer 5 procent van de Belgen is arm. Of zoals dat officieel heet: 'Die gezinnen bevinden zich in een toestand van ernstige materiële deprivatie.' Het betekent dat ze geen geld hebben om minstens vier van de courante negen uitgaven te doen. Zij vormen de kwetsbaarste groep, voor wie sociale uitsluiting dreigt.