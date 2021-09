Een van de rechters trekt zich terug uit Reuzegom-proces

Een van de rechters in het proces rond de dood van Sanda Dia trekt zich terug uit de zaak. De advocaat van een Reuzegommer die terechtstaat, had vorige week gewezen op de link van de rechter met de KU Leuven.

De inleidingszitting verliep echter niet zonder slag of stoot. Advocaat Louis De Groote, die de preses van de studentenclub Reuzegom bijstaat, trok de neutraliteit van een van de rechters in twijfel. Hij wees erop dat zij als vrijwillig medewerker verbonden is aan het Instituut voor Strafrecht van de KU Leuven, waar de Reuzegom-leden studeerden. De KU Leuven legde de Reuzegommers al twee tuchtstraffen op.

Nu zet ze alsnog een stap terug. Vrijdag was er blijkbaar een advocaat van de KU Leuven in de zittingszaal aanwezig. 'De KU Leuven is tot nu toe nog geen partij in de zaak, maar gelet op een mogelijke tussenkomst van de KU Leuven in het proces heeft een van de drie leden te kennen gegeven zich van de zaak terug te trekken. Een nieuwe rechter zal worden aangeduid', luidt de uitleg maandag.