Een wake-upcall voor de huisarts

Ook na de vrijspraak van de dokters in het euthanasieproces zindert de boodschap na: wie iemand helpt te sterven en ook maar het kleinste vormfoutje begaat, riskeert een veroordeling voor moord. De schrik zit erin. ‘We moeten de wet dringend evalueren.’

In het euthanasieproces in Gent viel gisteren het verdict: de drie dokters die een vrouw hielpen te sterven omdat ze ondraaglijk en uitzichtloos psychisch leed, kregen de vrijspraak. Maar de petitie van Koen Verhofstadt om hen te steunen loopt nog altijd. In twee weken verzamelde de Gentse huisarts meer dan 8.500 handtekeningen in het Vlaamse medische korps. ‘De onvrede en de woede zijn groot. Velen vonden het proces een schande.’

De Artsenkrant hield de voorbije dagen zelfs een enquête over de assisenzaak. Die leert dat na tien dagen emotionele getuigenissen, heftige debatten en giftige commentaar veel verwarring is ontstaan. Vier op de vijf dokters vinden dat juridische onzekerheid is gecreëerd, ondanks de vrijspraak. Idem bij de publieke opinie. Patiënten zijn ongerust en twijfelen, merkt 75 procent van de Belgische dokters.

‘Erger is wellicht dat meer dan de helft van de respondenten denkt dat artsen in geval van psychisch lijden in een niet-terminale situatie zullen weigeren advies te geven of euthanasie uit te voeren’, schrijft de Artsenkrant. ‘Amper een kwart meent van niet. 21 procent weet het niet.’

Euthanasie bij fysieke aandoeningen staat minder ter discussie. Ruim 80 procent van de dokters denkt dat de confraters adviezen zullen blijven verstrekken of euthanasie zullen blijven uitvoeren. Bijna 8 procent weet het niet goed en een op de tien meent dat het proces ook in geval van fysiek lijden in een terminale fase tot gevolg heeft dat artsen niet langer advies geven of euthanasie uitvoeren.

De reacties op het online platform van de Gentse petitie zijn dan ook niet mis te verstaan. ‘Ik teken omdat euthanasie geen moord is’, schrijft een zelfstandige op rust. ‘In de ouderenzorg kom ik dagelijks met dit thema in aanraking. Jammer genoeg katapulteert dit proces ons nu volledig terug in de tijd’, reageert een klinisch psychologe. Een ander voegt eraan toe: ‘Dit proces is schandalig gemanipuleerd.’

Op het eerste gezicht zijn de wettelijke voorwaarden waarbij euthanasie in België is toegelaten, duidelijk. De patiënt moet wilsbekwaam zijn, vrijwillig de aanvraag doen, ongeneeslijk ziek zijn en ondraaglijk lijden.

Wachttijd

‘De wet is voor 95 procent toepasbaar’, zegt Koen Verhofstadt, die aangesloten is bij het informatieforum voor levenseinde LEIF en lid is van de Gentse vzw Vonkel, die onder meer psychiatrische patiënten met een euthanasiewens begeleidt. ‘We kunnen niet genoeg in de handen klappen dat die wet er is.’

Het probleem is dat het in de praktijk erg moeilijk is te oordelen over ondraaglijk en uitzichtloos psychisch lijden. ‘Eigenlijk kan een psychiater nooit zeggen dat iemand uitbehandeld is. Het blijft een subjectieve beoordeling.’ Elke euthanasie wegens psychische redenen kan dan ook aangevochten worden.

Dat werd pijnlijk duidelijk in het Gentse assisenproces, waar alles draaide om de 38-jarige Tine Nys, die een tiental jaar geleden euthanasie kreeg op basis van ondraaglijk psychisch lijden. Volgens haar twee zussen gebeurde dat onhandig en werden de voorwaarden van de euthanasiewet geschonden. Zelfs nu de drie artsen zijn vrijgesproken, blijft de boodschap nazinderen: wie op zo’n verzoek ingaat en ook maar het kleinste vormfoutje begaat, riskeert een veroordeling voor moord met voorbedachten rade.

Het risico op klachten is reëel. Dat moet de patiënt beseffen. Ik wil alles op papier en op band. Koen Verhofstadt huisdokter

Sommige experts pleiten ervoor bij psychisch lijden minstens extra zorgvuldigheidsvereisten in te bouwen. De Belgische wet van 2002 legt nochtans bijkomende eisen op. Denk aan de wachttijd voor niet-terminaal psychisch lijden en de vereiste dat meerdere artsen hun oordeel vellen over de euthanasieaanvraag. Maar in de wettekst staat niet dat die artsen het eens moeten zijn met de euthanasie, ze moeten alleen ‘advies verlenen’. Verhofstadt: ‘Ik kan begrijpen dat critici daarin een manco zien.’

Ook de wachttijd tussen de aanvraag en de uitvoering staat ter discussie. De wet spreekt nu van één maand bij niet-terminale patiënten. ‘Dat is niets’, zegt Verhofstadt. ‘Het zou zes maanden of een jaar moeten zijn. In de praktijk komt het ook meestal daarop neer. Ondraaglijk lijden wordt ervaren door de patiënt. Ongeneeslijkheid is een medische beoordeling. Het gaat dus zowel om een subjectief als een objectief gegeven. Om dat te beoordelen moet je de mensen lang kunnen volgen. Het hangt ervan af hoe prangend en uitzichtloos de situatie is. Maar enkele maanden lijkt me het absolute minimum.’

Voor de wet zijn familieleden en naasten niet essentieel: euthanasie kan zonder hun instemming. Verhofstadt: ‘Dat is verdedigbaar, net vanwege het zelfbeschikkingsrecht. De patiënt mag weigeren zijn omgeving erbij te betrekken. Maar in de praktijk zijn familie en naasten wel belangrijk, al was het maar om het rouwproces goed te laten verlopen. Er moet ruimte zijn om afscheid te nemen. Ik zal dan ook altijd hemel en aarde bewegen om hen bij het euthanasietraject te betrekken.’

Dokters zullen na het proces nog meer dan vroeger willen afstemmen met familie en naasten, verwacht Verhofstadt. ‘Het risico op klachten is reëel. Dat moet de patiënt beseffen. Hij kan zijn beslissing niet lichtvaardig nemen. Als hij erop staat, zal ik dat respecteren. Maar ik wil wel dat de beslissing op papier wordt gezet en op band wordt vastgelegd.’

Te nonchalant

Voor Gert Huysmans, huisarts in de Kempense gemeente Wuustwezel en voorzitter van de Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen, is de euthanasiewet op zich geen probleem. Het knelpunt is dat de wet, in 2002 goedgekeurd door de paars-groene regering-Verhofstadt I, 18 jaar lang weinig tot niet is doorgelicht.

‘Een ernstige evaluatie is politiek altijd afgeblokt’, zegt Huysmans, die euthanasie uitvoert als palliatief arts maar niet is aangesloten bij LEIF. ‘Geen enkele regering durfde het aan, wegens te gevoelig. Er zijn dus weinig lessen getrokken uit de ervaring op het terrein. Wat in het assisenproces bovenkwam, verwondert me niet. Iedereen die een beetje vertrouwd is met euthanasie, weet dat er dingen gebeuren die niet altijd optimaal en soms lichtzinnig zijn. Gaandeweg werd het steeds meer aan de dokters overgelaten om de wet subjectief in te vullen. Terwijl het nog altijd over het onherroepelijk doden van mensen gaat, hè.’

Zijn punt? Als samenleving zijn we te nonchalant omgesprongen met de euthanasiewet. We hebben de grenzen niet genoeg bewaakt en de dokter als zorgverstrekker aan zijn lot overgelaten. Op de koop toe heeft de Federale Controle- en Evaluatie Commissie (FCEE) er volgens hem nauwelijks toe bijgedragen dat zorgvuldig met de wet werd omgesprongen.

Geen enkele regering durfde het aan de euthanasiewet ernstig te evalueren, wegens te gevoelig. Gert Huysmans huisdokter

‘Het concept van de controlecommissie is controle achteraf op aangeven van de arts. Je moet als arts al redelijk idioot zijn om dingen op te schrijven die in conflict zijn met de wet. Op die manier kan je uitschuivers niet voorkomen.’ Bovendien heeft de commissie de jongste jaren eerder een activistische kaart getrokken, vindt hij. ‘Soms heeft ze zelf actief de bakens verzet, zonder democratische toetsing of maatschappelijk debat.’

Zo zou de commissie ‘polypathologie’ hebben geïntroduceerd als reden om euthanasie aan te vragen: meerdere kwalen die, als ze gelijktijdig bestaan, een ongeneeslijke aandoening kunnen veroorzaken. Dat wordt door de leden zelf ontkend. Ze stellen enkel vast dat dit de op een na belangrijkste reden is – naast ongeneeslijke kanker – waarvoor mensen euthanasie krijgen en benadrukken dat experts ervan uitgaan dat polypathologie onder de huidige wet valt.

Explicieter

Op het terrein gaat het al lang niet meer over een debat voor of tegen euthanasie, zegt Huysmans. Veel dokters, ook in katholieke instellingen, erkennen dat euthanasie een mogelijkheid is. Het gaat erover hoe ver je de grenzen kan aftasten.

‘De publieke opinie is vakkundig bewerkt in de richting van grenzeloosheid’, schreef hij onlangs in een opiniestuk in De Standaard. ‘Hulpverleners en artsen worden al te vaak in de hoek gedrongen, omdat euthanasie als recht wordt opgeeist. Zieken stappen soms binnen bij een arts met een dossier en alle juiste ‘papieren’ in hun handen. De volgende stap is al gezet: een voorstel om de euthanasiewet uit te breiden naar dementerenden.’

Dat maakt het volgens Huysmans steeds moeilijker om sereen te overleggen en zorgvuldig af te toetsen of elke redelijke andere oplossing voor het lijden is overwogen. ‘De wet moet worden aangepast. Ze moet zeker geëxpliciteerd worden. De ondraaglijkheid van het lijden hoort bij de patiënt. Maar ‘onbehandelbaar’, dat is een inschatting die duidelijker met kwaliteitsstandaarden moet worden gedefinieerd. Net als de wilsbekwaamheid van de patiënt. Het is niet zo eenvoudig dat in te schatten bij psychisch zieken. Soms maakt de doodswens deel uit van de ziekte. In het beginstadium van een depressie hebben mensen vaak een uitgesproken vraag naar levensbeëindiging.’

Al vindt Huysmans het niet nodig alles in wetswijzigingen te gieten. ‘Misschien kan dat wel in richtlijnen. De wet moet niet zozeer strenger worden, maar wel zorgvuldiger en duidelijker.’

Er is ook verzuimd in straffen of sancties te voorzien. ‘Op welke manier je de wet ook schendt, je staat, bij een strafrechtelijke klacht en onder bescherming van de wet op euthanasie, meteen terecht voor moord. Zowel in de medische als juridische wereld is er brede eensgezindheid over het disproportionele van die strafmaat. Daar is wel een aanpassing nodig.’

Tools en handvaten

Ook dokter Roel Van Giel, huisdokter in Kalmthout en voorzitter van het geneesherenplatform Domus Medica, vindt het tijd voor een evaluatie van de wet, ‘zonder die ten gronde ter discussie te stellen’.

Hij wijst erop dat zo’n doorlichting in Nederland al drie keer gebeurde sinds de wet er in 2001 werd gestemd. ‘Wij zijn net als onze noorderburen pioniers in gelegaliseerde euthanasie. Maar als je hier aanpassingen suggereert, word je al snel in een kamp van terugschroevers of uitbreiders geduwd. Ik pleit voor een praktische invulling van de wet via richtlijnen. Meer tools en handvaten over hoe je concreet moet omgaan met het beoordelings- en begeleidingsproces.’

Zo’n evaluatie zorgt ervoor dat je de contouren van de wet inspecteert, nagaat waar onvolkomenheden of grijze zones zitten, en problemen benoemt die mensen in de praktijk ervaren. Hoe ga je om met euthanasie bij dementie? Hoe bescherm je patiënten tegen externe druk om al dan niet voor euthanasie te kiezen? Hoe verzeker je de kwaliteit van de uitvoering? Hoe begeleid je familie en vrienden? Hoe zorg je voor de artsen?

‘Die vragen illustreren dat je een wet ook kan evalueren zonder ze per definitie terug te schroeven of uit te breiden. Maar dat hebben we als samenleving en beleidsmakers dus vertikt. En zo komt het dat artsen en familieleden op een bepaald moment lijnrecht tegenover elkaar staan in een schaamteloos assisenproces.’

Hij huivert ervoor wetswijzigingen voor te stellen. Daarvoor is het politieke klimaat niet rijp. Een alternatief kan zijn om samen met professionals, ethici, zorgverleners en patiënten tot aanbevelingen te komen om het euthanasietraject te optimaliseren. Al beseft Van Giel dat er tijd nodig is om de emoties te laten afkoelen. ‘Dit proces is voor de doorsneearts een wake-upcall. Die getuigenissen voor assisen pakken je als dokter. Er wordt veel over gesproken. De zaak leeft enorm. Maar als ze blijft polariseren, zullen er alleen maar verliezers zijn.’

Euthanasie in cijfers 4.337 In de periode 2016-17 werden in ons land 4.337 gevallen van eutha nasie geregistreerd: 2.028 in 2016 en 2.309 (+13%) in 2017. Sinds de wet van 2002 zijn ongeveer 20.000 mensen geëuthanaseerd. 78% Hoewel het aantal euthanasie gevallen toeneemt in Franstalig België, blijft vooral Vlaanderen hoog scoren. Het tekent voor 78 procent van de uitvoeringen. 70-plussers 64 procent van de geëuthanaseerden was ouder dan 70 jaar. 38,9 procent was 80-plusser. In 2016-17 kregen drie minderjarigen euthanasie. 45,1% Bijna de helft van de euthanasiegevallen werd uitgevoerd in de thuis situatie (45,1%), terwijl het aandeel van euthanasie in het ziekenhuis afneemt (38,9%). Het verklaart meteen ook waarom de rol van de huisdokter steeds groter wordt. 84,9% In 84,9 procent van de gevallen verwachtte de behandelende arts dat de patiënt sowieso binnen afzienbare tijd zou overlijden, en was dus sprake van een terminale patiënt. 30 De belangrijkste groep zijn mensen met kanker. De toename is het grootst bij 80-plussers met polypathologie. Bij patiënten met een psychiatrische aandoening (exclusief dementie zoals alzheimer) zijn er minder dan 30 euthanasiegevallen per jaar. De cijfers komen uit het jongste tweejaar lijks rapport van de Federale Controle- en Evaluatiecommissie Euthanasie (FCEE)