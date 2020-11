Eerste 100 miljoen voor NMBS en Infrabel

De regering-De Croo keert een eerste schijf van 100 miljoen uit voor de renovatie van het spoor en het ophogen van perrons. Dat is een opwarmertje voor het Boost Plan waarmee onder andere het goederenvervoer moet worden verdubbeld.

De intrede van de groenen in de regering zet de trein weer op een piëdestal. Bevoegd minister en vicepremier Georges Gilkinet (Ecolo) drukte vorige week in zijn beleidsverklaring de ambitie uit om in elk station om het half uur een trein aan te bieden. Gilkinet denkt daarvoor aan kortere, regionale verbindingen, want een tweede spoortunnel onder Brussel vindt hij te duur. Alles draait erom om de pendelaars uit hun (bedrijfs)wagen te krijgen en naar de trein te leiden. Dat is een bijzonder pittige opgave in deze tijden. Corona heeft tot gevolg dat een massa pendelaars uit angst voor besmetting van het openbaar vervoer wegblijft. De Ecolo-minister denkt daarvoor aan het fiscaal aantrekkelijker maken van het mobiliteitsbudget in combinatie met een betere dienstverlening.

Hoop geld

Daar wordt een hoop geld tegenover gezet. Hoeveel precies ligt nog niet vast. Dat hangt af van hoeveel miljarden uit het Europese fonds Next Generation kunnen worden binnengehaald. In de begroting staat voor volgend jaar een investeringsbudget van 345 miljoen voor Infrabel en van 190 miljoen voor de NMBS.

Gilkinet verkiest eerder goedkopere treintickets in de daluren dan duurdere in de spits.

In afwachting van de Europese subsidies heeft de regering nu een eerste schijf van 100 miljoen uitgetrokken waarmee de spoorbedrijven nu al plannen kunnen beginnen te maken. Het gaat niet om prestigeprojecten, maar om het ophogen van perrons, het toegankelijker maken van stations en de renovatie van het spoor. ‘Het netwerk robuuster maken moet de stiptheid verhogen en dus het spoor aantrekkelijker maken. En dat moet het goederenvervoer ten goede komen’, aldus de minister. De doelstelling is het goederenvervoer per spoor te verdubbelen tegen 2030.