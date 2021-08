Eerste evacuatievlucht uit Afghanistan in Melsbroek aangekomen

Op de militaire luchthaven van Melsbroek is de eerste vlucht met uit Afghanistan geëvacueerde Belgen geland. In Kaboel wordt de situatie op de luchthaven grimmiger.

Het Belgisch leger heeft maandagochtend de eerste geëvacueerden uit Afghanistan naar België kunnen terugbrengen. In Melsbroek landde rond 8.30 uur een eerste vliegtuig met 193 mensen aan boord. Rond 10 uur wordt een tweede vliegtuig verwacht.

De evacuaties verlopen via de Pakistaanse hoofdstad Islamabad, vanwaaruit ook voor de val van Kaboel de Belgische ambassade in Afghanistan al opereerde. Vrijdag, zaterdag en zondag bracht het Belgische leger al mensen vanuit Kaboel naar Islamabad over.

Zaterdag landden al 34 Belgen uit Kaboel in het Nederlandse Schiphol. Ze werden overgebracht naar de militaire kazerne van Peutie voor een identiteitscontrole en medisch onderzoek, waaronder een covidcontrole. Ook de mensen die maandag in Melsbroek landen, moeten eerst naar die kazerne.

20 doden

Intussen blijft de situatie op de luchthaven van Kaboel chaotisch en gevaarlijk. Volgens de NAVO zijn er de afgelopen zeven dagen minstens 20 mensen overleden in en rond het vliegveld. Maandag meldde de Duitse Bundeswehr dat in gevechten aan de luchthaven een lid van de Afghaanse ordetroepen, die er steun verlenen aan de VS, is omgekomen.

De Amerikaanse president Biden wil met de taliban onderhandelen over een langere militaire aanwezigheid op de luchthaven, maar een talibanwoordvoerder noemde dat 'een rode lijn'.

De luchthaven bereiken blijft een aartsmoeilijke opdracht, en niet alle Belgen op de evacuatielijst raken binnen. 'Gisteren stond ik er van 's morgens tot negen uur 's avonds', zei een Afghaanse mensenrechtenactiviste die werkt voor een Belgische ngo zaterdag nog aan De Tijd. De vrouw had groen licht gekregen om het land te verlaten met een Belgische vlucht, en had al twee pogingen ondernomen om de luchthaven te bereiken. 'Er werd geschoten en traangas gebruikt.'

Vrees voor aanslag

De Verenigde Staten vrezen ondertussen dat moslimterroristen van IS een aanslag op de menigte rond de luchthaven kunnen plegen. President Joe Biden zei dat zondagavond in een persconferentie. Hij meldde daar dat de voorbije dagen al 28.000 mensen uit Kaboel zijn ontzet.

Deadline

Terwijl de dreiging in Kaboel toeneemt, tikt ook de tijd voor de evacuaties weg. De Verenigde Staten kondigden eerder al aan eind deze maand hun troepen uit de luchthaven terug te trekken, zodat bij de twintigste herdenking van de aanslagen van 9/11 alle Amerikaanse soldaten terug thuis zijn.