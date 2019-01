Eerste gele hesjes veroordeeld in België

De Brusselse correctionele rechtbank heeft vrijdagochtend de 37-jarige verdachte E.F. veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van 15 maanden. De man gooide tijdens de eerste betoging van de gele hesjes op 30 november met stenen naar de agenten. Bij zijn aanhouding brak hij de duim van een politieman. Hij is het eerste gele hesje dat in ons land berecht wordt.

De rechtbank oordeelde dat de verdachte effectief bij de eerste betogers was die met stenen begonnen te gooien. Toen de politie hem wilde oppakken, heeft de verdachte zich stevig verzet en om hulp geroepen van zijn medebetogers. E.F. pleitte dat hij nooit iemand heeft willen verwonden.

Een tweede demonstrant werd later vrijdag veroordeeld tot een werkstraf van 100 uur. De man gooide bij de rellen op 30 november ook een steen naar agenten. Politiebeelden golden als bewijs. S.B. had eerder laten optekenen dat het de eerste keer was dat hij naar een betoging kwam. De man uitte ook zijn spijt.