Eerste geval van herbesmetting in België

Ook in België is een herbesmetting met het coronavirus vastgesteld. Dat heeft viroloog Marc Van Ranst gezegd bij VTM NIEUWS.

In Hongkong is maandag een studie verschenen die de eerste herbesmetting met het coronavirus ter wereld bevestigt, vier maanden na de eerste infectie. Volgens de viroloog Marc Van Ranst is ook in België een geval bekend van een patiënt die na drie maanden opnieuw ziek is geworden.

'In het laboratorium hebben we de genetische sequentie van die twee virussen bepaald', zei Van Ranst bij VTM NIEUWS. 'We hebben vastgesteld dat dezelfde patiënte na drie maanden opnieuw ziek is geworden, met een ander virus met elf mutaties.' Het staat vast dat het om een tweede infectie ging.

Minstens een jaar

'Dat zouden uitzondering kunnen zijn. We hebben er nog niet veel gezien', zei Van Ranst in 'Terzake'. 'We weten ook niet wat het effect is op de langere termijn. Van andere virussen die het ademhalingssysteem aantasten is geweten dat dat kan.'