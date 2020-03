Eerste grote politieactie sinds coronamaatregelen

De federale gerechtelijke politie houdt vandaag de eerste grote politieactie sinds het losbarsten van de coronacrisis. De actie vindt plaats in Oost-Vlaanderen. Alles is tot in de kleinste details aangepast om veilig te werken.

'In het begin van deze crisis moesten we ons even herorganiseren, maar nu zijn we klaar voor onze eerste grootschalige actie met meerdere huiszoekingen', zegt Luc Cap, de directeur van de federale gerechtelijke politie van Oost-Vlaanderen. 'Ik kan uiteraard niet verklappen waarover deze actie gaat, maar dit is onze eerste grote test. Voorlopig waren er geen grote acties meer in het land, maar we willen doorgaan. Voor deze actie zullen we weer met veel mensen op het terrein gaan.'

'Onze mensen zijn wel op hun hoede en stellen veel vragen. Maar we hebben de actie volledig aangepast aan de coronamaatregelen. Alles moet coronabestendig gebeuren. Dat gaat van de briefing vooraf over het uitvoeren van de huiszoekingen tot het voorleiden van de verdachten voor de onderzoeksrechter.'

Als zo'n actie normaal drie dagen voorbereiding vergt, is dat nu het dubbele. Luc Cap Baas federale gerechtelijke politie van Oost- en West-Vlaanderen

'Een actie vergt normaal drie dagen voorbereiding. Deze vergde het dubbele. We moeten ons tot in de kleinste details aanpassen. Zo zullen de verhoren niet gebeuren in de verhoorlokalen, maar in grotere vergaderzalen of in aangepaste lokalen. In de dienstvoertuigen geldt een maximum aantal inzittenden. De aangehouden personen belanden niet meer achter in de dienstvoertuigen, maar in celwagens die anders alleen dienen voor het transport tussen gevangenissen. Dat zijn innovatieve ideeën die onze medewerkers zelf mee hebben bedacht. Ik merk dat veel politiemensen hun job als een roeping zien.'

'Ik maak me sterk dat dit gaat lukken. Dat moet wel. Anders kunnen we geen acties meer doen en laten we de criminaliteit tieren of moet zo'n actie onveilig gebeuren en zijn we allen binnen enkele weken out.'

'In het begin was er wat uitstelgedrag, om acties uit te stellen tot na de crisis. Maar we beseffen nu dat deze crisis niet snel zal voorbijgaan. Er is veel begrip bij de partners, zoals de inspectiediensten, procureurs, onderzoeksrechters en de syndicaten. Als we gespaard blijven van een grote uitval, blijven we er als federale gerechtelijke politie staan.'

Criminele opportuniteiten

Elders in het land heerst dezelfde spirit, blijkt uit een rondvraag. De federale gerechtelijke politie van Antwerpen voerde sinds de afkondiging van de coronamaatregelen op 13 maart 24 huiszoekingen in acht dossiers uit. Ook in Brussel gaan de huiszoekingen in prioritaire dossiers door, met extra veiligheidsmaatregelen zoals mondmaskers.