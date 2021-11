Eerste lek over fiscale hervorming en Bouchez zegt nee

'De fiscale hervorming van Vincent Van Peteghem (CD&V) moet geen 'tax shift' maar een 'tax down' worden', zegt Georges-Louis Bouchez (MR) in slecht Engels. Aanleiding is een eerste lek over de voorbereidende werken van een expertengroep.

Er is de laatste tijd weinig liefde verloren tussen de minister van Financiën en de voorzitter van de Franstalige liberalen. Luttele uren nadat Bouchez Van Peteghem tegen de muur had laten lopen met diens wetsontwerp om de fiscale subsidies voor het topvoetbal in te perken, viseerde hij de CD&V'er zaterdagmorgen onrechtsreeks opnieuw op Twitter. 'De belangrijke zin over fiscaliteit in het regeerakkoord: geen nieuwe belastingen voor wie werkt, spaart, investeert. De werkgroep heeft het pamflet van links geschreven, niet van de regering', luidde het.

'Ik ben zeer verwonderd dat La Libre uitpakt met zogenaamde 'voorstellen' van experten, om de eenvoudige reden dat deze voorstellen er nog niet zijn.' Professor Mark Delanote Coördinator expertenwerkgroep

Die werkgroep waar Bouchez op doelt is een expertenteam onder leiding van professor Fiscaal Recht Mark Delanote (UGent), dat begin dit jaar door Van Peteghem is geïnstalleerd om de hervorming van de personenbelasting voor te bereiden. Die 'grote fiscale hervorming' is het grote mysterie van de Vivaldi-coalitie. Enerzijds heeft Van Peteghem namelijk slechts de opdracht om tegen 2024 een hervorming op papier te zetten, anderzijds zijn tal van andere ambities van deze regering -meer mensen aan het werk, betaalbare pensioenen en een vergroening van de fiscaliteit- onlosmakelijk aan de hervorming gebonden. Vandaar dat Van Peteghem zelf sneller wil gaan met elementen waarover snel consensus kan worden gevonden. Een eerste voorbeeld leverde hij bij de jongste begrotingsopmaak met de verlaging van de bijzondere bijdrage op de sociale zekerheid. Uiteindelijk resulteerde zijn voorstel maar in een heel kleine taxshif omdat uitgerekend de liberalen er niet veel zin in hadden.

Over het voorbereidend werk van de expertengroep was tot nu toe weinig bekend, behalve dat Van Peteghem begin 2022 naar het parlement zou trekken om een blauwdruk voor te stellen. Maar in La Libre Belgique lekte zaterdag uit waar de experten volgens de krant op werken. Grote verrassingen zitten daar niet bij. De werkzaamheden liggen in lijn met de voorstellen waar de Hoge Raad van Financiën twee jaar geleden op werkte en geen akkoord over bereikte.

Twee meerwaardebelastingen

Zo werken de experten volgens La Libre op een aanpassing van de belastingschijven en -plafonds in de personenbelasting. Daarbij zouden nog maar drie schijven overblijven en zou het marginale tarief van 50 procent pas gelden vanaf 75.000 euro. Om de verlaging van de fiscale druk op arbeid te compenseren, zou er gedacht worden aan een belasting van de reële huurinkomsten van 30 procent, een meerwaardebelasting op aandelen van 30 procent en een meerwaardebelasting op de verkoop van vastgoed van 25 procent, een geleidelijke inperking van het fiscaal regime op het individueel pensioensparen, de aanpassing van de zogenaamde 80%-regel voor het aanvullend pensioen van bedrijfsleiders, een hervorming van het statuut van eenmanszaken en een herzien van de btw-tarieven.

'Als je de lasten op arbeid maar met 2 à 3 miljard verlaagt en dat compenseert met taksen op vastgoed en pensioensparen, tref je de middenklasse. Dat is onaanvaardbaar.' Georges-Louis Bouchez Voorzitter MR

Wat meteen duidelijk was uit de berichtgeving: de krant citeerde niet uit een afgewerkt rapport. Dat is er namelijk nog niet. Professor Mark Delanote reageert verbaasd over het artikel en vermoedt 'politieke sturing'. 'Ik ben zeer verwonderd dat La Libre uitpakt met zogenaamde 'voorstellen' van experten, om de eenvoudige reden dat deze voorstellen er nog niet zijn. Bepaalde van die zogenaamde voorstellen, werden zelfs nooit ernstig overwogen, laat staan beslist. Sommige zaken die in La Libre gepubliceerd werden, berusten op eigen interpretaties of visies.'

Delanote betreurt het vooral dat Bouchez de expertengroep meteen in de linkse hoek duwt. 'De groep werkt neutraal, wetenschappelijk gefundeerd en met kennis van maatschappelijke gevoeligheden. Dit leidt ertoe dat inzichten groeien en eerdere denkpistes soms ook verlaten of minstens sterk genuanceerd worden.'

Middenklasse

De Franstalige liberalen ontkennen dat zij aan de basis van het artikel in La Libre liggen. Maar Bouchez maakt er wel gretig gebruik van om de hakken in het zand te zetten. 'Dit is onaanvaardbaar voor mij. Als je deze operatie wil laten slagen, moeten de belastingen op arbeid zeker met 15 miljard omlaag. Als je ze maar met 2 à 3 miljard verlaagt en daar een hele lijst belastingverhogingen op vastgoed en pensioensparen tegenover zet, dan tref je de middenklasse. Want wie zijn de mensen die als natuurlijke personen woningen verhuren? Dat zijn middenklassers die hun pensioen aanvullen. De grote vermogens verhuren patrimonium via vennootschappen.'

'Dit is niet de persoonlijke visie van de minister. Wij blijven bij onze eigen agenda.' Kabinet-Van Peteghem

De indruk begint te ontstaan dat Bouchez eigenlijk geen enkele hervorming wil, als die lastig dreigt te worden voor zijn kiespubliek. Bij de recente begrotingsbesprekingen blokte hij al het inperken van het fiscale gunstregime voor de tweede en derde woning af. En de plannen om voetballers en voetbalclubs meer belastingen te laten betalen, werden door zijn toedoen tot een minimum beperkt. Bouchez: 'Ik wil wél hervormen. Maar dan moet Vincent Van Peteghem, die een goeie minister is, werk maken van een 'tax down' in plaats van een 'tax shift'. De belastingen moeten naar omlaag. Dan ben ik vragende partij.'

Een belastingverlaging op een moment dat de coronacrisis de begroting compleet deed ontsporen: dat klinkt niet al te realistisch. Bouchez weerlegt. 'De ambitie van deze regering is om de werkzaamheidsgraad naar tachtig procent op te krikken. Als we dat via een hervorming van de arbeidsmarkt en de pensioenen realiseren, ontstaat er zeker ruimte voor lastenverlagingen.' Maar op die dossiers wil de PS echter geen bakens verzetten, is de voorbije maanden al gebleken. Met andere woorden: die grote fiscale hervorming wordt een heel moeilijk verhaal.