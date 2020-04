Eerste online lesdag draait in de soep

Smartschool en Bingel hadden last van technische problemen door de toestroom van duizenden leerlingen.

Scholen bieden maandag voor het eerst sinds de lockdown nieuwe leerstof aan die nadien in de klas zal worden herhaald. In veel scholen - maar lang niet alle - schakelen leerkrachten daarvoor online lessen en digitale platformen in.

De eerste dag na de paasvakantie waren er echter meteen problemen met Smartschool en Bingel. Hun systemen waren overbelast door de toestroom van duizenden leerlingen.

Bijzonder sneu, zeker omdat Bingel-uitgever Van In maandagochtend nog voor de start van de schooldag had uitgepakt met een extra investering van 100.000 euro in zijn leerplatformen 'om het sterk verhoogde activiteitenniveau te ondersteunen'.

Ongekende piek

Om kwart voor 11 was er even vertraging bij het inloggen op Bingel. Van In verzekert dat het probleem inmiddels is opgelost. Op diddit, Van Ins platform voor het secundair onderwijs, werden geen problemen gemeld.

Smartschool kampte maandagochtend eveneens met technische problemen. 'Enkele scholen meldden dat berichten versturen of bestanden downloaden niet of met vertraging ging', zegt Anne Berckmoes van de koepel voor het stedelijk en gemeentelijk onderwijs (OVSG).