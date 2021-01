Eerste stapje richting 5G-veiling gezet

Er komt voor het eerst weer wat beweging in de lange tocht naar een 5G-veiling nu de federale ministerraad het kader heeft vastgelegd.

Minister van Telecommunicatie Petra De Sutter (Groen) liet eind vorig jaar al verstaan dat het nog minstens een jaar zou duren voor de radiofrequenties van het supersnel mobiel internet 5G onder de hamer gaan. Naast het wetgevende werk heeft ook de telecomregulator BIPT nog een klein half jaar nodig om de veiling te organiseren.

Vrijdag klopte de federale ministerraad het wettelijke kader af. Dat moet komende maand langs het Overlegcomité, daarna volgt de parlementaire mallemolen. De Sutter hoopt tegen juni het BIPT aan zet te krijgen.

De vrijdag goedgekeurde teksten bepalen onder meer het basisbedrag per frequentieband, maar ook de technische vereisten en de dekkingsverplichting voor de uitrol van 5G per operator. Zo moet na een jaar 70 procent van de bevolking toegang hebben tot 5G, na twee jaar moet dat al 99,5 procent zijn en na zes jaar 99,8 procent.

Een akkoord over de verdeling van de opbrengst van de veiling tussen de deelstaten is er nog niet. De deelstaten claimen een groter deel van die koek dan bij vorige veilingen. Die discussie hoeft op zich geen invloed te hebben op de timing van de veiling, maakt De Sutter zich sterk. Er is voorlopig besloten het geld op een geblokkeerde rekening te parkeren tot er een akkoord is over de verdeling.

Betrouwbaarder

5G haalt op zijn piek een snelheid die twintig à dertig keer hoger ligt dan zijn voorganger 4G, en is ook betrouwbaarder. Voor het bedrijfsleven is 5G van belang voor de aandrijving van machines, robotica of drones op afstand. Met het netwerk kunnen consumenten onderweg sneller filmpjes kijken of gamen.