In verschillende landen ontsluieren onderzoeksjournalisten onder de naam Russian Asset Tracker welke luxejachten, riante domeinen en andere eigendommen Poetins entourage en bevriende oligarchen bezitten over de hele wereld. In België is al 10 miljard euro Russisch geld bevroren. Maar de Thesaurie heeft nog geen weet van vastgoed dat hier in handen zou zijn van gesanctioneerde Russen.