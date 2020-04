Eind mei nieuwe voorzitter voor Open VLD

Eigenlijk had Gwendolyn Rutten al twee weken geleden vervangen moeten zijn door ofwel Bart Tommelein, Egbert Lachaert, Els Ampe of Stefaan Nuytten. De verkiezingen voor het voorzitterschap en het partijbestuur werden echter uitgesteld vanwege de coronacrisis. De officiële uitleg was dat een deel van de leden fysiek gaat stemmen in daartoe voorziene stembureaus en dat dit niet kon georganiseerd worden. Het uitstel zorgde voor protest in het kamp-Lachaert, dat er een poging in zag om de goede vibe waarin de campagne van de Oost-Vlaming half maart zat, te laten verdampen. Het leverde ook diverse statutaire klachten op.