Einde verhaal voor Belgiës grootste wapentrafikant

Het Hof van Cassatie heeft de genadeslag toegediend aan Jacques Monsieur. Hij vliegt voor vier jaar de cel in. De 66-jarige notariszoon kon jarenlang vanuit ons land, zonder vergunning, tonnen vuurwapens, gevechtsvliegtuigen en tanks verkopen aan regimes in Afrika, het Midden-Oosten en Azië.

Jacques Monsieur moet vier jaar naar de gevangenis. De in Halle geboren notariszoon had nog cassatieberoep aangetekend tegen zijn veroordeling door het Brusselse hof van beroep in oktober. Maar het Hof van Cassatie heeft dat nu definitief verworpen.

Monsieur woonde volgens Cassatie wel degelijk in ons land toen hij van april 2006 tot mei 2009 een verbluffende, internationale wapentrafiek opzette. Tot 2007 woonde hij in Watermaal-Bosvoorde en daarna tot oktober 2013 in de Waals-Brabantse gemeente Incourt. In ons land is een vergunning van de minister van Justitie nodig om in wapens, munitie en andere wapentechnologie en -materiaal te mogen handelen. Zo’n vergunning heeft Monsieur nooit gehad.

Oorlogswapens voor Iran

Het dossier dat het federaal parket over Monsieur heeft samengesteld oogt indrukwekkend. Het begon met een proces-verbaal van 8 oktober 2009. Daarin stonden aanwijzingen dat hij oorlogswapens zou leveren aan Iran, ondanks het internationale wapenembargo. Hij zou daarbij geld witwassen via zijn Dexia-bankrekeningen.

De president van Mauritanië had Jacques Monsieur zelf gecontacteerd over een wapen levering voor 95 miljoen dollar. Die kon wel wat regelen via ‘de bebaarde vrienden’, zijn bijnaam voor de Iraniërs.

Enkele maanden eerder, in augustus 2009, was Monsieur al aangehouden in de VS. Ook dat gebeurde omdat hij had geprobeerd motoren voor een gevechtsvliegtuig uit te voeren naar Iran. Monsieur had schuldig gepleit en was in een Amerikaanse cel beland, tot hij op 8 juni 2011 weer voet mocht zetten op Belgische bodem.

Intussen was in ons land sinds oktober 2010 een onderzoeksrechter op de zaak gezet. In maart 2011, toen Monsieur nog in een Amerikaanse cel zat, waren speurders binnengevallen in zijn huis in Incourt. De documenten en computer die de speurders daar vonden, verraadden hoe hij de voorgaande jaren had onderhandeld om een ongelooflijk arsenaal aan oorlogsvuurwapens, munitie, tanks, boten, gevechtshelikopters en -vliegtuigen te verkopen aan zeven landen. Naast Iran waren dat Guinee-Bissau, Mauritanië, Tsjaad, Indonesië, Pakistan en het Libië van Moammar Khadafi.

Bankrekeningen

Er volgden nog huiszoekingen op Monsieurs domein in het Zuid-Franse Tarascon en bij een Poolse wapenhandelaar die via zijn firma Unimesko de belangrijkste handlanger van Monsieur bleek te zijn. De Belgische speurders kregen van hun Amerikaanse collega’s ook alle e-mails die Monsieur had verstuurd via zijn Gmail-adres. En ze trokken naar Cyprus en Zwitserland op zoek naar Monsieurs bankrekeningen.

Toen de speurders Monsieur op 16 juni 2014 verhoorden over alle blootgelegde wapencontracten, gaf die hallucinante antwoorden. Hebt u uw inkomsten uit die contracten aangegeven in België? ‘Nee, dat is een nalatigheid van mij’, antwoordde Monsieur laconiek.

Ook zijn rekening in Zwitserland en zijn vennootschap in Nederland was hij vergeten aan te geven. En zijn Zuid-Franse domein? Dat had een kompaan voor hem gekocht. Hebt u illegaal gehandeld in oorlogswapens? ‘Ja en neen’, schipperde Monsieur. Wat gebeurde er met de duizenden AK-47-geweren die u verkocht aan Libië? ‘Die waren bestemd voor Khadafi, maar mogelijk ook voor de islamisten, of de Somaliërs, of zo.’

Schermvullende weergave De wapencontracten die Jacques Monsieur sloot vanuit België. ©Mediafin

Adressenboekje

De speurders ontdekten een indrukwekkende reeks wapencontracten die Monsieur had gesloten op de kracht van zijn adressenboekje en zijn reputatie in de gesloten wereld van de wapenmakelaars. In 2006 regelde hij een levering van vier gevechtshelikopters, inclusief piloten, trainers en communicatieapparatuur, plus tien pantserwagens, aan de minister van Defensie van het West-Afrikaanse Guinee-Bissau. Prijskaartje: 15,3 miljoen euro. In die prijs zat ook een ‘een grote commissie voor de minister en zijn vrienden’, schreef Monsieur in een mail. Met naast zijn eigen commissie, ook een van 5 procent voor de Britse bank waarmee hij een krediet van 20 miljoen euro had geregeld.

Voor de afhandeling verschool Monsieur zich telkens achter de Poolse wapenmakelaar Adrej Izdebski en zijn firma Unimesko. Want die had wel de nodige vergunningen op zak. Alles was gebaseerd op vertrouwen. Monsieur zette de samenwerking met de Pool nooit op papier. Hij gaf wel alle instructies voor de offertes en facturen. Tijdens de huiszoeking in zijn woning zijn vooraf opgemaakte facturen op naam van Unimesko gevonden, met de gescande handtekening van de Poolse zaakvoerder. Het contract met Guinee-Bissau is uiteindelijk gesloten via Maxxon Equipment, een schermvennootschap op Curaçao, die niet toevallig ook een adres had in België.

Monsieur is veroordeeld als leider van een criminele organisatie. Want hij ronselde alle klanten en vergaderde met hen. De verkoop van 100.000 aanvalsgeweren van Hongaarse makelij aan Libië in het jaar 2006? Afgesproken in Genève met ‘een naaste van Khadafi’. Toen de Polen de factuur voor de geweren verstuurden naar ‘meneer Rachad’ verwezen ze naar ‘zijn gesprekken met Jacques’. Toen het leger van Tsjaad in 2006 twee gevechtsvliegtuigen van het type Su-27 nodig had, was het Monsieur die hen toch aanraadde een goedkoper en minder gesofisticeerd type vliegtuig te nemen, de Su-22.

Grondstoffen

Op 14 maart 2009 liet Monsieur zelfs aan zijn zakenpartner weten dat hij persoonlijk was gecontacteerd door de president van Mauritanië. Er zat een potentiële deal van 95 miljoen dollar in, luidde het. Enige euvel: Mauritanië kon dat miljoenenbedrag niet betalen. Monsieur bedacht een oplossing. Het land beschikt over interessante grondstoffen en dus was de deal: ‘metaal in ruil voor uitrusting’. Monsieur wist dat een firma in Teheran, Modlex, wat staat voor Ministry of Defense Logistics Export, alles kon leveren. En hij vond een firma in Londen, die in handen was van Iraniërs en die een bijna-monopolie had op de invoer van metalen in Iran. Die zou de metalen krijgen en de betaling in Teheran fixen.

Monsieur heeft altijd volgehouden dat de blootgelegde deals nooit zijn doorgegaan. Omdat het parket dat onvoldoende kon weerleggen, kan hij de opbrengst van zijn deals houden.

Monsieur deed wel meer zaken met de Iraniërs of de ‘bebaarde vrienden’ zoals hij ze steevast noemde. In 2009 wilde hij 10 miljoen kogels voor kalasjnikovs en 3 miljoen kogels voor mitrailleurs kopen bij de Iraanse firma Modlex. Dat blijkt uit een gelekte mail. Wie de achterliggende klant voor die bestelling was, konden de speurders niet achterhalen. Maar Monsieur bestelde die munitie zeker niet voor zichzelf, zoveel is duidelijk. Zo blijft een rookgordijn hangen rond Monsieurs deals. Toen hij F-1-gevechtsvliegtuigen wilde kopen van Iran, moest dat gebeuren via een schermvennootschap in de Verenigde Arabische Emiraten.

Maar Monsieur manoeuvreerde niet alleen in de schaduwzijde van de wapenbusiness. Hij besprak ook een deal, tijdens een ontbijt, met een vertegenwoordiger van de Franse fabrikant Dassault. Hij kon in 2009 zelfs een 15-tal helikopters kopen die afkomstig waren van het Italiaanse leger. Daarvoor kon hij terecht bij een zekere Arnoldo in Zwitserland. Die had de toestellen zelf gekocht van het Italiaanse leger. De verkoper maalde er niet om waar de helikopters zouden belanden, noteerde Monsieur. ‘Bisjkek (de hoofdstad van het Centraal-Aziatische Kirgizië, red.) is perfect.’

Belastingparadijzen

Met het arrest van Cassatie moet de wapenhandelaar nu vier jaar de cel in. Maar wat met het geld dat hij verdiende aan al zijn deals? Monsieur is zonder twijfel ook een meester in het verbergen van zijn opbrengsten achter schermvennootschappen en bankrekeningen in belastingparadijzen. Het federaal parket wilde meer dan 8,5 miljoen euro in beslag laten nemen bij hem. Dat was de voorzichtigste schatting die het parket heeft gemaakt van zijn commissielonen op de deals.

Wat Monsieur verdiende aan de deals mag hij houden. Hij moet alleen een boete betalen van 1,2 miljoen euro.

Maar in een vreemde kronkel heeft het Brusselse hof van beroep in zijn arrest van oktober die vordering verworpen. Monsieur heeft altijd heeft volgehouden dat de deals die het parket heeft blootgelegd nooit zijn doorgegaan. In het gerechtelijk dossier zaten volgens het hof te weinig elementen om dat te weerleggen. Het gevolg? Wat Monsieur verdiende aan de deals mag hij houden. Hij moet alleen een boete betalen van 1,2 miljoen euro.