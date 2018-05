Eindelijk controle op illegaal hout

België is al jaren een spil in de illegale houthandel. Nu pas gaan echte controles van start, met een team van inspecteurs en staalnames. Eén dossier zit al bij het Antwerpse gerecht.

De illegale houtkap in beschermde bosgebieden en de miljardenhandel die daarmee gepaard gaat, horen bij de omvangrijkste vormen van milieucriminaliteit in de wereld. Ondanks de wetgeving in tal van landen bereikt het illegale hout nog altijd onze markten. België staat daarbij al jaren bekend als een belangrijke toegangsweg naar de Europese markt. De milieuorganisatie Greenpeace meldde verscheidene manifeste schendingen van de Europese regels omtrent illegaal hout, maar sancties volgden nooit.

14 De voorbije vier maanden zijn al 14 controles uitgevoerd op illegale houthandel. Tot nu waren er maar vijf controles per jaar.

De straffeloosheid in ons land is niet verwonderlijk, als je weet dat tot op heden gemiddeld vijf controles per jaar plaatsvonden. De houtcontroles gebeurden ook niet door de milieu-inspectie, maar door wie bij de administratie bevoegd was voor het houtbeleid. Dat ging om amper anderhalve ambtenaar. Ter vergelijking: Nederland voert zo’n honderd controles per jaar uit, terwijl de handel bij ons veel groter is. Zo is België een van de belangrijkste invoerders in Europa van de duurzame Afrikaanse hardhoutsoort afrormosia. Die komt vooral uit Kameroen, Congo en de Centraal-Afrikaanse Republiek.

België voert nu eindelijk degelijke controles op de illegale houthandel uit. De voorbije vier maanden werden al 14 controles uitgevoerd, of drie keer meer dan vroeger het geval was in een heel jaar. Bij de inspectie werd een cel opgericht, die bestaat uit acht mensen. Behalve controles uitvoeren moesten ze de voorbije vier maanden ook opleidingen volgen. Het aantal controles zal dus nog stijgen.

Antwerpen

De eerste controles legden meteen inbreuken bloot. De inspectiedienst vaardigde zes waarschuwingen uit en schreef de eerste vier processen-verbaal uit die zijn bedoeld voor het gerecht. Minister van Leefmilieu Marie-Christine Marghem (MR) laat ook weten dat het parket van Antwerpen bevestigde dat het een eerste strafdossier zal openen. Er zijn nog geen sancties opgelegd, maar die zullen hoogstwaarschijnlijk volgen.

Marghem laat weten dat de controles worden opgevoerd. Boven op een controle van de verplichte documenten zullen de inspecteurs voortaan ook stalen nemen van voorradig hout, om na te gaan of die wel overeenkomen met de gegevens op de documenten. De inspecteurs brachten vroeger een bezoek aan de betrokken bedrijven en gingen na of ze maatregelen namen om het risico op illegaal hout in te dijken. Maar de specifieke loten controleerden ze alleen op de verplichte documenten. Door stalen te nemen, kunnen ze zelf nagaan of de taxonomie en de oorsprong van de houtproducten wel kloppen.

Corruptie

De inspecteurs geven voor hun controles de prioriteit aan tropische houtsoorten, omdat met de handel daarin ook corruptie gemoeid is. Eerst focusten ze ook op weinig complexe producten zoals schors, gezaagd hout en fineerhout, omdat de herkomst ervan minder divers is dan bij papier of meubelen.

Marghem benadrukt dat de inspecteurs rond de tafel zitten met de sector, zoals de Belgische federatie van de textiel-, hout- en meubelindustrie Fedustria. Ook de ngo’s mogen deelnemen aan het overleg met de overheid, via het platform Rondetafel EU Timber Regulation. Op internationaal niveau zit België in een gespecialiseerde groep bij de internationale politiedienst Interpol samen met andere belangrijke houtimport- en houtexportlanden.