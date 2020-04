Eindelijk duidelijke regels voor alle politiemensen

Alle politiemensen over heel België krijgen eindelijk duidelijke richtlijnen over wat mag en niet mag in deze coronatijden. Alle politiechefs krijgen daarover een nota en alle politiemensen op straat krijgen een nieuwe 'interventiegids'.

Vorige week kloeg politiechef Nicholas Paelinck, de voorzitter van de Vaste Commissie van de Lokale Politie, nog over de grote onduidelijkheid die rond de coronamaatregelen hangt. Nog te veel regels waren voor interpretatie vatbaar, luidde het. Maar nu komt er eindelijk duidelijkheid over alle resterende discussiepunten, bevestigt Paelinck in een gesprek met De Tijd.

Voor ons mag iedereen zijn lief bezoeken, of je nu een puber bent of 40 jaar oud, en ongeacht of uw lief juist naast uw deur woont of 50 km verder. Nicolas Paelinck Voorzitter Vaste Commissie van de Lokale Politie

'Het is de bedoeling alle kwesties uit te klaren in een nota die zal vertrekken naar alle leidinggevenden van alle politiediensten, zowel van de lokale als van de federale politie. En er komt een nieuwe 'interventiegids' voor alle politiemensen op straat, die de richtlijnen dan kunnen raadplegen via hun smartphone', vertelt Paelinck. 'Met deze interventiegids willen we alle deuren sluiten. Dat is nodig omdat er momenteel heel veel politiemensen worden ingezet van allerhande diensten. En de burger is nog altijd zeer inventief met allerhande trucs om de coronamaatregelen te omzeilen.'

De nieuwe leidraad moet alle deuren sluiten waarover nog discussie bestond. 'Dat gaat onder meer over vragen over niet-essentiële verplaatsingen, woon-werkverkeer en afgeraden bezoek aan de familie. Alle mogelijke vragen nemen we onder de loep. De antwoorden gieten we in een template voor de politiemensen op het veld, zodat ze goed kunnen antwoorden op vragen van burgers. Natuurlijk zullen we de nieuwe richtlijnen ook naar het publiek communiceren.'

‘Een voorbeeld van zo'n discussiepunt is het zogenaamde 'bezoek aan het lief’. Hoe kan je hardmaken dat een puber – wat is dat trouwens? – niet naar zijn lief mag, terwijl pakweg een veertiger wel nog naar zijn partner mag, terwijl die misschien ook nog een prille 'puberale' relatie beleeft? Voor ons mag dat wél, voor iedereen, ongeacht of uw lief juist naast uw deur woont of 50 km verder. Want in de rondzendbrief staat hooguit dat het ‘afgeraden’ wordt, dus niet dat het ‘verboden’ is.’

Tweede verblijven

‘De controles op de tweede verblijven, die gisteren nog in de schijnwerpers stonden, zijn eigenlijk geen discussiepunt meer', stelt Paelinck. 'Het is heel duidelijk dat verplaatsingen naar tweede verblijven of hotels, tenzij voor professionele redenen, niet toegelaten zijn.'

Waarom komt de duidelijkheid over de coronaregels er nu pas? ‘Deze oefening was tot nu nog niet gebeurd', erkent Paelinck. 'Waarom? Omdat het de bedoeling was dat het ministerieel besluit van de regering voldoende duidelijk zou zijn, zodat er geen interpretatie mogelijk was. En ook dat de verspreide FAQ (frequently asked questions) alle kwesties zouden afhandelen. Quod non. Daarom hebben we beslist dat als politie maar zelf uit te klaren voor onze mensen op het terrein.’