Eindelijk gaat overheid weten welke Belg welk implantaat kreeg

Binnenkort moeten alle chirurgen in ons land aangeven bij welke patiënten ze welke implantaten hebben geplaatst. Al die gegevens komen in een centraal register.

Het is bijna een jaar geleden dat De Tijd samen met het internationaal consortium van onderzoeksjournalisten ICIJ, Knack en Le Soir onthullingen deed over de ‘Implant Files’. Door een massa overheidsdocumenten op te vragen, legden we bloot hoe de controle op medische implantaten, zoals pacemakers, hartpompen en knieprothesen, al jaren faalt.

De voorbije jaren kreeg onze overheid duizenden rapporten over incidenten met implantaten, maar ons land had nog altijd geen centraal register om meteen terug te vinden welke Belgen welke implantaten hadden gekregen. Daardoor kon niet snel worden ingegrepen. Minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) voert nu zo’n centraal traceerbaarheidsregister in.

Als er problemen opduiken met een implantaat, kunnen we dankzij het centraal register sneller gericht ingrijpen. Tijs Ruysschaert Woordvoerder minister van volksgezondheid maggie De Block

‘Het gebruik van het centrale register wordt verplicht’, zegt Tijs Ruysschaert, de woordvoerder van De Block. ‘Onze administratie bereidt momenteel een Koninklijk Besluit voor om dat te verplichten. Als er problemen met een implantaat opduiken, zullen we daardoor sneller weten welke patiënten het kregen ingeplant en dus sneller gericht kunnen ingrijpen. We mikken op eind dit, begin volgend jaar voor de publicatie.’

‘Vandaag registreren ziekenhuizen al welke implantaten ze bij wie plaatsen, maar dat gebeurt niet centraal. Er bestaat ook al een centraal register, maar het gebruik daarvan is vrijwillig. Patiënten kunnen dat register trouwens ook zelf raadplegen via www.mijngezondheid.be.’

Maar binnenkort moeten chirurgen die een implantaat hebben geplaatst, verwijderd of vervangen dat verplicht aangeven. Het geneesmiddelenagentschap FAGG zal alle gegevens in de centrale databank opnemen. Als er dan een ernstig gezondheidsrisico opduikt met een implantaat zal het FAGG alle personen kunnen identificeren die dat implantaat hebben gekregen.

In de centrale databank zal meteen te vinden zijn wie de ingreep onderging, met een aantal gegevens zoals het geslacht, het geboortejaar en het postnummer. Plus zo veel mogelijk inlichtingen om precies te weten over welk, uniek implantaat het gaat. Mogelijk staat er ook bij waar juist in het lichaam het implantaat is geplaatst.

Privacy

Al in de wet van 2013 over de medische hulpmiddelen stond een artikel dat de oprichting van een ‘centraal traceerbaarheidsregister’ in het vooruitzicht stelde. De Block zal dat artikel dus eindelijk uitvoeren.

De Gegevensbeschermingsautoriteit, die toeziet op de privacy, heeft De Block wel gewaarschuwd dat er voldoende waarborgen moeten zijn voor de privacy. Het is onder andere nog onduidelijk of de overheid zelf gegevens mag toevoegen aan het register of niet. Wie zal er allemaal toegang krijgen tot het centraal register? En zal de arts de patiënt contacteren als er risico’s of problemen zijn opgedoken? Het is dan belangrijk dat de artsen voldoende instrumenten hebben om juiste en actuele info terug te vinden over hun vroegere patiënten.