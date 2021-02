El Kaouakibi slaat terug: 'Ik kan elke insinuatie tegenspreken'

In een video noemt Open VLD-politica Sihame El Kaouakibi de beschuldigingen over haar jongerenorganisatie Let's Go Urban totaal ongegrond.

Open VLD-politica en onderneemster Sihame El Kaouakibi heeft voor het eerst publiekelijk gereageerd op de hetze die ontstaan is over haar jongerenorganisatie Let's Go Urban. In een video zegt ze zwaar geschokt te zijn door de gebeurtenissen van de voorbije dagen.

'Met verbijstering heb ik de voorbije dagen kennis genomen van een lawine aan beschuldigingen, verwijten, verdachtmakingen en ernstig verbaal vandalisme', klinkt het. 'Dat kan ik onmogelijk laten gebeuren, omdat de aantijgingen geen splinter hout snijden. Omdat ik elke insinuatie krachtig kan tegenspreken. Omdat ik kan bewijzen dat er voor elke beschuldiging een volstrekt aanvaardbare verklaring is.'

Volgens El Kaouakibi zijn de beschuldigingen ongegrond. 'Plots ging het om een privékeuken die ik zou betaald hebben met subsidiegeld. Fout. Plots ging het om 340.000 euro richting een onduidelijke bestemming. Fout. Plots klonk het dat mijn stilzwijgen een schuldbekentenis zou zijn. Fout.'

Hand op het hart

Haar stilzwijgen van de voorbije dagen had volgens El Kaouakibi een andere reden. 'Ik kon het mij echt niet veroorloven om overhaast te reageren. Essentiële vragen verdienen kwalitatieve antwoorden. Ik kan jullie met de hand op het hart garanderen dat ik ten volle zal meewerken aan het onderzoek. Ik heb er alle vertrouwen in dat dat zal aantonen dat ik deze extreme aantasting van mijn reputatie niet verdiende.'

Maar er is meer. 'In samenspraak met mijn advocaten, heb ik besloten dit niet zomaar te laten gebeuren. Zij die een aanval hebben ingezet om vervolgens zelf in het holst van de nacht te verdwijnen, zullen niet slagen in hun opzet. Zij dwingen mij hierdoor de bevoegde diensten te vragen om hun handelen en nalaten in detail te ontleden', dreigt ze.

Zij die een aanval hebben ingezet om vervolgens zelf in het holst van de nacht te verdwijnen, zullen niet slagen in hun opzet. Sihame El Kaouakibi Oprichtster Let's Go Urban

De Antwerpse ondernemingsrechtbank stelde dinsdag een voorlopig bewindvoerder aan bij Let's Go Urban, nadat een onafhankelijk bureau de vzw had doorgelicht op vraag van drie misnoegde bestuursleden. Die audit roept een beeld op van boekhoudkundige chaos en een gebrek aan tussenschotten tussen de vzw en de eigen bedrijven van El Kaouakibi. Of er echt sprake is van onregelmatigheden moet nog blijken.