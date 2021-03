El Kaouakibi weer in opspraak

De voorlopige bewindvoerster die in de zaak-Let’s Go Urban door de ondernemingsrechtbank is aangesteld, verwijt Open VLD-politica Sihame El Kaouakibi ‘financieel gewin’ met ruim 450.000 euro die ze van de vzw Let's Go Urban naar haar vennootschappen zou hebben doorgesluisd.

Afgelopen weekend lekten al enkele vaststellingen uit die de voorlopige bewindvoerster bij Let's Go Urban had overgemaakt aan de advocaten die optreden in de zaak rond de Antwerpse vzw. Na de perslekken via VTM Nieuws maakte de voorlopige bewindvoerster, advocate Annemie Moens, maandagvoormiddag haar volledige verslag ook over aan de ondernemingsrechtbank.

Open VLD-politica Sihame El Kaouakibi zou nog altijd tekortschieten in het aanbrengen van bewijzen voor prestaties die via haar vennootschappen zijn gefactureerd aan de vzw Let's Go Urban.

El Kaouakibi verzette zich al tegen de aanstelling van de voorlopige bewindvoerster. Dat verzet wordt dinsdag behandeld door de ondernemingsrechtbank.

In dat verslag, waarover ook De Tijd info kreeg, is de bewindvoerster snoeihard voor Open VLD-politica Sihame El Kaouakibi. ‘De wijze waarop de boekhouding werd gevoerd, versterkt mijn vermoeden dat de laatste jaren het financiële gewin voor mevrouw El Kaouakibi en de met haar verbonden vennootschappen, voorop stond’, luidt het. De voorlopige bewindvoerster plaatst vraagtekens bij ruim 450.000 euro die mogelijk zijn doorgesluisd naar El Kaouakibi en haar vennootschappen.

Zo zouden er inderdaad zes facturen zijn ‘gemanipuleerd’ voor een totaalbedrag van zo’n 55.000 euro. Die facturen gaan onder andere over een keuken die bestemd was voor Let’s Go Urban en zijn toekomstige ‘Urban Center’ op het Kiel, maar die terecht kwam bij JJ House, het privé-project van El Kaouakibi. Dat de keuken 'mobiel' zou zijn en daar slechts in ‘bruikleen’ was, wordt door de voorlopige bewindvoerster in twijfel getrokken. Zo werd er bijvoorbeeld ook een afzuiginstallatie geplaatst. Om een en ander toe te dekken, lijkt het er bovendien op dat info op de facturen aan de Stad Antwerpen is aangepast.

En dat is volgens de voorlopige bewindvoerster niet het enige geld bestemd voor Let’s Go Urban dat belandde bij El Kaouakibi en haar vennootschappen. De rode draad doorheen het verslag is dat El Kaouakibi en haar advocaten onvoldoende bewijzen aanbrachten bij de voorlopige bewindvoerster voor verschillende prestaties die Let’s Go Urban betaalde aan de vennootschappen van de Open VLD-politica. Bijvoorbeeld voor hulp bij sollicitaties die de vennootschap Wannawork zou hebben verricht voor de vzw en voor ondersteuning bij een renovatie door de vennootschap A Woman’s View.

De voorlopige bewindvoerster kon wel de bewering die Johan Vande Lanotte deed over enkele 'per ongeluk verkeerd overgeschreven geldsommen' bevestigen.

‘Het is niet meer met de belangen van de jongeren van het Kiel voor ogen dat Sihame El Kaouakibi de laatste jaren haar activiteiten heeft ontplooid’, schrijft de voorlopige bewindvoerster onomwonden.

De vaststellingen staan in schril contrast met het verslag dat Johan Vande Lanotte in februari nog ‘onafhankelijk’ uitbracht over de zaak en waaruit moest blijken dat El Kaouakibi niets te verwijten viel. De voorlopige bewindvoerster kon wel de bewering die Vande Lanotte deed over enkele 'per ongeluk verkeerd overgeschreven geldsommen' bevestigen. Die abusieve overschrijvingen waren immers eerder in een rapport van een externe auditor onterecht als verdacht bestempeld. Maar andere geldstromen blijven dus wel nog altijd vragen oproepen.

In een videoboodschap ontkende El Kaouakibi afgelopen weekend al de betichtingen over gemanipuleerde facturen die waren uitgelekt. Ze haalde ook uit naar de voorlopige bewindvoerster. 'Haar rapport is uiterst eenzijdig opgesteld, het presenteert veronderstellingen als feiten en bevat belangrijke fouten. Deze zullen op de gepaste manier voor de bevoegde autoriteiten aangetoond worden.'

