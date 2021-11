Elektronisch betalen verplicht bij alle handelaars vanaf 1 juli

Alle handelszaken in België moeten vanaf 1 juli 2022 elektronisch betalen toelaten. Het voorstel van minister van Financiën Vincent Van Peteghem is opgenomen in de programmawet, een fiscale ondersteuning voor de kleinhandel niet.

De uitbreiding van het elektronisch betalen maakt deel uit van het actieplan tegen fraude, dat minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) dit voorjaar op de regeringstafel legde. Cashbetalingen worden niet verboden, maar als de klant dat wil, moet hij in de toekomst altijd digitaal kunnen betalen. De handelaar kiest op welke manier dat gebeurt. Hij wordt verplicht minstens één digitale betaalvorm aan te bieden, maar dat hoeft niet via een bankkaart te verlopen. Ook betalingsapps zoals Payconiq zijn toegelaten.

Hoeveel handelszaken ook na de coronacrisis nog altijd geen elektronische betalingen aanvaarden, is niet bekend. Maar het spreekt voor zich dat het verminderd gebruik van cash bepaalde sectoren minder fraudegevoelig zal maken. Van Peteghem wil met de maatregel een gelijkaardig effect creëren als bij de invoering van de witte kassa in de horeca zes jaar geleden. Sindsdien is de aangegeven omzet van de restaurants veel meer gestegen dan die van de cafés, waar de witte kassa niet verplicht werd.

In de programmawet voor 2022, die de regering-De Croo vorige vrijdag goedkeurde, is bepaald dat het elektronisch betalen niet op 1 januari, maar op 1 juli 2022 wordt ingevoerd. De fiscale ondersteuning voor de kleinhandel, die Van Peteghem in gedachten had, staat niet in de programmawet. Bovenop de tijdelijke investeringsaftrek van 125 procent die in de coronacrisis in het leven werd geroepen voor onder andere de aankoop van betaalterminals, wilde Van Peteghem kleine zaken, vrije beroepers en verenigingen met veel kleine transacties een bijkomend duwtje in de rug geven. Hij stelde een kostenaftrek van 120 procent voor voor de huur en transactiekosten van een terminal.

Vliegtaks

Maar de 14 miljoen euro die Van Peteghem daarvoor vroeg, kreeg geen groen licht van het kernkabinet. Omdat die factuur niet tijdig was aangemeld voor de begrotingsopmaak, maar ook omdat in de regering de vraag werd gesteld of dat niet oneerlijk is tegenover handelaars die al jaren elektronisch betalen aanbieden. Het kabinet-Van Peteghem gaat er echter van uit dat in de 'wet-diversen', die later dit jaar op de regeringstafel komt, alsnog een regeling uit de bus kan komen.

In de regering-De Croo is nog altijd discussie over de perimeter van de vliegtaks en over de doelgroep van de lastenverlaging van 300 miljoen.