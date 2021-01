'Elke dag vroeger vaccineren redt mensenlevens'

Het UZ Brussel begint woensdag met de verdeling van vaccins aan 75 woon-zorgcentra. ‘Praktisch konden we al tien dagen eerder beginnen, en zo hadden we wel wat levens kunnen redden. Maar de vaccins waren er gewoon nog niet', zegt directeur Marc Noppen.

Dinsdag arriveerde vanuit de Pfizer-vestiging in Puurs het eerste lot coronavaccins in het UZ Brussel, van waaruit ze woensdag eerst naar drie woon-zorgcentra in de regio verdeeld worden. Daarna volgen nog 72 centra die toegewezen zijn aan het UZ Brussel. ‘Wij zijn een van de 13 Vlaamse ziekenhuizen die als hub dienen. Vanuit die centrale verdeelcentra worden de woon-zorgcentra bediend’, legt directeur Marc Noppen uit.

Er komt nu kritiek op de trage uitrol van die vaccins.

Marc Noppen: ‘Wij waren al een week tot tien dagen klaar om die veilig te verdelen, maar we hadden ze gewoon nog niet in huis.'

De veiligheid primeert boven de snelheid, luidde de redenering.

Noppen: ‘Die veiligheid is inderdaad belangrijk, maar dit is ook geen rocketscience. Elk jaar staan die woon-zorgcentra ook in voor de griepvaccins, en dat lukt ook op een veilige en ordentelijke manier. Wij geven de centra alle bijkomende informatie die nodig is.’

Elke dag sterven er wel nog 65 mensen aan de ziekte. Dat is een klein lijnvliegtuig dat neerstort. Marc Noppen Directeur UZ Brussel

Maakt die ene week dat we trager zijn een verschil?

Noppen: ‘Op zich niet, nee. Maar elke dag sterven er wel nog 65 mensen aan de ziekte. Dat is een klein lijnvliegtuig dat neerstort. Elke dag dat we vroeger kunnen beginnen, redden we dus mensenlevens.’

Er komt ook kritiek van zorgverleners die zelf eerst gevaccineerd willen worden.

Noppen: ‘Ik begrijp die reactie. Maar ze klopt niet volgens de recentste mathematische modellen die uitgaan van drie criteria: de sterftecijfers doen dalen, het aantal kwaliteitsvolle levensjaren doen toenemen en het instorten van het gezondheidssysteem vermijden. Dan is de conclusie duidelijk: je moet eerst de kwetsbaarsten beschermen, en die vind je in de woon-zorgcentra.’

Maar door gezondheidswerkers te vaccineren blijft de capaciteit wel behouden om een eventuele derde golf op te vangen.

Noppen: ‘Dat weet ik zo niet. Wij slagen er in ons ziekenhuis heel goed in om besmettingen bij ons personeel ook zonder vaccin te vermijden. Ons ziekteverzuim lag vorig jaar zelfs lager dan normaal.’

Maar waarom eerst de alleroudsten vaccineren en bijvoorbeeld niet kwetsbare jongere mensen met ziektes?

Noppen: ‘Ik vind het tactisch ook niet verstandig om een 96-jarige te vaccineren. Je scoort dan wel in de sterftecijfers, maar niet in de gewonnen levensjaren. Want wie ligt er bij ons op intensieve? Dat zijn bijvoorbeeld 70-jarigen met diabetes en een hoge bloeddruk. En die komen nu pas later aan bod. Gelukkig zal die discussie zichzelf oplossen, als er meer vaccins, ook van andere producenten, beschikbaar worden.’

Verwacht u problemen bij de verdere uitrol van de vaccins?