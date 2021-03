Elke week weigeren 7.000 klanten digitale meter

Elke week weigeren 6.000 tot 7.000 klanten de installatie van een digitale meter. Bij een meerderheid van de bevolking is geen draagvlak meer, zei Frank Vanbrabant, CEO van de netbeheerder Fluvius, woensdag tijdens een hoorzitting in het Vlaams Parlement.

Draagvlak verbeteren

Vroeger weigerde 16 tot 17 procent van de klanten de installatie van een digitale meter - bijna uitsluitend eigenaars van zonnepanelen. Vandaag is dat al 30 procent en gaat het om alle soorten klanten. 'We hebben een overtuigingscel, maar die is niet voorzien op 30 procent weigeringen', zei Vanbrabant woensdag. 'We mogen geen analoge meters meer plaatsen, dus we hebben een procedure nodig voor het geval van een weigering. Vandaag eindigt het vaak bij de vrederechter.' Volgens Fluvius moet het draagvlak dringend worden hersteld.