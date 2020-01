Els Ampe kandidaat-voorzitster Open VLD

De Brusselse liberale Els Ampe stapt in de race voor het voorzitterschap van Open VLD.

Open VLD houdt in maart voorzittersverkiezingen. Na Bart Tommelein, de burgemeester van Oostende, stelt ook het Brusselse Vlaams Parlementslid Els Ampe zich kandidaat om Gwendolyn Rutten op te volgen.

Ampe vindt het belangrijk dat een vrouw voorzitter blijft van de partij en ziet zichzelf als de anti-establishmentkandidaat. 'De economisch liberalen voelen zich in de steek gelaten. Het is tijd voor een andere koers', zegt ze. 'Mijn verhaal gaat over groei: economisch, voor het individu en groei als partij.'