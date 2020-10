Els Van Weert kabinetschef van Petra De Sutter

Gewezen Spirit-voorzitter en staatssecretaris Els Van Weert maakt een opmerkelijke rentree in de Wetstraat. De Lierse wordt kabinetschef van vicepremier Petra De Sutter (Groen).

Els Van Weert was de voorbije jaren regionaal directeur van de Thomas More Hogeschool, maar ze is uiteraard vooral bekend van een turbulent tijdperk in de geschiedenis van het Vlaams-nationalisme. Van Weert was in de jaren 90 woordvoerder voor de Volksunie, koos daarna voor het ID21-project van Bert Anciaux en stond bij het uiteenvallen van de VU in 2001 mee aan de wieg van Spirit.

Een jaar later werd ze voorzitter van de partij, die twee jaar later in een kartel met de sp.a naar de federale verkiezingen trok. Het kartel werd in 2003 een electoraal succes en in 2004 mocht Van Weert toetreden tot de regering-Verhofstadt, als staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling.

Toen in 2008 een einde aan het kartel kwam, bleek Spirit niet meer levensvatbaar. De partij werd nog omgedoopt in SLP, voor ze opging in Groen. Van Weert paste eerst voor die overstap, focuste zich op haar schepenambt in Lier, maar sloot zich in 2011 toch aan bij de ecologisten.