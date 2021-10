Energiekorting van 80 euro voor lage inkomens in de maak

Dinsdag om 14 uur wordt premier Alexander De Croo (Open VLD) in de Kamer verwacht voor zijn State of the Union, maar het ziet er niet naar uit dat hij daar nog een nachtje over zal kunnen slapen. Minder dan 24 uur voor zijn regeerverklaring liggen er nog zoveel knelpunten over de begroting, de arbeidsmarkthervormingen, een eerste aanzet tot een fiscale hervorming en investeringen in duurzaamheid en digitalisering op tafel dat een akkoord volgens meerdere bronnen maar deze nacht of in de vroege ochtend wordt verwacht.