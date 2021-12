Engie legt zich neer bij deadline Vilvoorde

Die deadline is bijzonder krap. Engie maakte pas twee weken geleden bekend dat het een nieuwe poging gaat ondernemen. De verwachting is dat het meer dan een halfjaar kan duren eer zowel de deputatie als Demir er hun gedacht over gezegd hebben. De vraag was dus of Engie die voorwaarden zou aanvaarden. Het hebben van een vergunning was namelijk geen wettelijke voorwaarde voor de eerste CRM-veiling, waarbij Engie samen met de gascentrales van Vilvoorde en Les Awirs winnend uit de bus kwam.