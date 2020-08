'Er is geen wetenschappelijk bewijs voor de bubbel van vijf'

Op 'de bubbel van vijf' weerklinkt almaar meer kritiek nu de Veiligheidsraad beslist heeft dat we ook in september onze contacten moeten beperken. 'De bubbel heeft een zware impact op de familiale relaties en het sociaal weefsel, maar ook op de economie.'

‘De Nationale Veiligheidsraad had de bubbel van vijf beter afgeschaft', zegt Yves Coppieters, epidemioloog aan de ULB. Hij wijst erop dat het aantal bevestigde besmettingen een vertekend beeld geeft omdat er bij de eerste golf veel minder werd getest. 'De maatregelen staan niet in verhouding tot de zwakke circulatie van het virus. Bovendien zullen de mensen die bubbel niet volhouden, zeker niet tot de winter.’

‘De bubbel heeft een zware impact op de familiale relaties en op het sociaal weefsel, maar ook op de economie. Hij beperkt met wie je op restaurant kunt of naar culturele evenementen gaat. De experten die de Veiligheidsraad adviseren, zijn virologen die zeer competent zijn in hun vak, maar ik mis een interdisciplinaire aanpak’, zegt Coppieters. Hij vraagt om maatregelen die meer focussen op wie kwetsbaar is. ‘Waarom is het aan de jongeren om anderen te beschermen? Mensen dragen zelf de verantwoordelijkheid om te bepalen of ze risico’s willen nemen. De overheid moet vooral benadrukken hoe ze dat zo veilig mogelijk kunnen doen.'